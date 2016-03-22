​На конкурентной основе

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Миссия, включавшая опытных экспертов из Азербайджана, Кыргызстана и Турции, а также представителей секретариата Тюркского совета и Тюркской академии, приступила к наблюдению за выборами 17 марта сразу в двух городах – Алматы и Кызылорде. По итогам мониторинга эксперты заявили, что внеочередные выборы в Мажилис Парламента были проведены открыто, прозрачно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством страны и соблюдением международных стандартов демократических выборов.

Заместитель генерального секретаря ССТГ Омер Кожаман отметил, что на всех избирательных участках, где они работали, были созданы необходимые условия для избирателей, политических партий и неправительственных организаций. Голосование проходило гладко, не наблюдалось ни одного случая незаконного вмешательства со стороны административных или правоохранительных органов в работу избирательных комиссий. Таким образом ничто не мешало избирателям свободно изъявлять свою волю и исполнять гражданский долг.

– Тюркский совет – международная организация, объединяющая Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Он был образован благодаря инициативе Президента Казахстана, – продолжил Омер Кожаман. – ­Нурсултан Назарбаев, который прилагает много сил для развития всестороннего сотрудничества государств ССТГ, для нас является «аксакалом тюркского мира». Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоялся 11 сентября 2015 года в Астане, дал толчок развитию взаимодействия в информационном поле, образовании, культуре. Поэтому миссия наблюдателей ССТГ с благодарным сердцем приехала в Казахстан, чтобы всячески содействовать развитию страны в политических процессах. 

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