На контроле – готовность элеваторов

Экономика
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Сегодня в республике функционируют 213 лицензированных хлебоприемных предприятий (ХПП) с общей вместимостью хранилищ 13,9 млн. тонн. Кроме того, у сельхозпроизводителей имеются емкости, позволяющие хранить 10,7 млн. тонн зерна. Таким образом, общий объем емкостей для хранения зерна составляет 24,6 млн. тонн. Насколько они готовы к приемке зерна нового урожая, проверяет Министерство сельского хозяйства. Как сообщила пресс-служба аграрного ведомства, в соответствии с графиком инспектирования ХПП из 213 лицензированных элеваторов проверено 187, из них 139 признаны готовыми, а 48 – по различным причинам не подтвердили соответствие квалификационным требованиям, в том числе из-за аварийного состояния элеваторов, недостаточной готовности технической базы, текущих ремонтов и т. д.

На элеваторах основных зерносеющих областей в наличии 521 единица зерносушильной техники, в том числе в Акмолинской – 143, Костанайской – 139 и Северо-Казахстанской области –149 единиц. На сегодня подготовлено 492 зерносушилки, или 94%. Суточная производительность всех зерносушилок составляет 364 700 тонн.

Учитывая все эти факторы, а также ожидаемое позднее созревание зерновых культур, угрозу подгона и засоренности сорной травой, Минсельхоз рекомендует аграриям принять все меры по дополнительному введению емкостей для приемки и хранения зерна, быть готовыми к раздельной уборке, в целях ускорения созревания зерновых культур максимально предусмотреть применение метода десикации посевов, владельцам элеваторов и сельхозпроизводителям, имеющим зерносушилки, создать необходимый запас дизельного топлива для сушки зерна.

Вместе с тем для аграриев, как и в прошлые годы, на проведение осенне-полевых работ выделено удешевленное дизельное топливо: на сегодня ими получено около 132 тыс. тонн, что составляет почти треть потребности.

Роза АМАНОВА

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