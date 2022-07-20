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На контроле – качество
Инеш Бержанова

Лицензирование детских садов только улучшит их работу, значительно снизив коррупционные риски, считают в Министерстве просвещения Казахстана.

Об этом во время брифинга на площадке ведомства рассказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова. Она отметила, что лицензирование будет поэтапным, и его введение планируется в 2024 году. А это значит, что дошкольным организациям будет предоставлено время для приведения работы в соответствие со стандартами качества.

– Чтобы получить лицензию, детским садам необходимо соответствовать минимальным квалификационным требованиям. Речь идет о качестве соз­даваемых условий, подборе кадров, установке видеокамер, соответствии санитарным и противопожарным нормам и так далее, – прокомментировала Гульзат Кобенова. – На сегодня при открытии дошкольных организаций отсутствуют единые требования. Никто не проверяет, какие условия создаются при открытии детского сада, кого принимают на работу, какова материально-техническая оснащенность. Некоторые частные детсады и вовсе не подают уведомлений об открытии.

Напомним, что лицензирование детских садов было приостановлено в 2011 году. Тогда это позволило увеличить охват детей дошкольным образованием. Сегодня мы достигли почти стопроцентного охвата. В стране функционируют около 11 тыс. дошкольных организаций, из них более 5 тыс. – частные. Теперь во главу угла поставлен вопрос качества.

– Никто не преследует цель сократить число детсадов. В министерство поступают жалобы и обращения со стороны родителей. Если работа детского сада в порядке – он без проб­лем получит лицензию. Если есть несоответствия – их нужно устранять. Вот и все, – уточнила Гульзат Кобенова.

Как заверила спикер, добросовестным предпринимателям, а их подавляющее большинство, бояться нечего. Процедура будет полностью автоматизирована и действовать на постоянной основе.

В пресс-службе министерства сообщают, что на первом этапе лицензироваться будут открывае­мые дошкольные организации. Это около 200 детских садов в год. На следующем этапе – действующие, которые не прошли повторную государственную аттестацию (10–15 садиков в год). Затем все остальные действующие детские сады в зависимости от степени оценки рисков.

Отметим, что лицензирование детских садов действует во многих странах, среди них – Германия, Австралия, Канада, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Россия... При этом в Германии, Австралии и Канаде лицензия может быть отозвана, если благополучие детей находится под угрозой или работа организации не соответствует стандартам качества.

Кстати, и сами частные предприниматели, и ассоциации частных организаций образования, для которых в приоритете интересы детей, также выступают за лицензирование детских садов. Предприниматель Динара Кудайкулова, в частности, отмечает, что сейчас деятельность детских садов никак не регулируется:

– 93% всех детских садов получают госзаказ. Я, как владелец детского сада, сейчас могу сказать, что никто не знает, обучаем ли мы детей, как обучаем, как кормим. Родители просто нам верят, но контроля нет. К этому за десять лет все привыкли, но мы видим последствия. Никто не хочет сейчас этого контроля. Даже я. Но давайте включим здравый смысл. Я мама троих детей, сегодня я занимаюсь детским садом, завтра, может быть, не буду. И в какие детсады будут ходить мои внуки, если мы не начнем думать о будущем следующих поколений?

– Что касается ваучера. Почему учредители детских садов считают родителей такими глупыми? Почему некоторые решили, что родители не смогут самостоятельно произвести оплату, почему они не хотят отдать им деньги? Неужели учредители детских садов думают, что родители не смогут воспользоваться ваучерной системой? Мы берем кредиты, платим за коммунальные услуги, штрафы и так далее. Это прозрачность распределения средств, – высказалась председатель Республиканской ассоциации организаций дошкольного и среднего образования «Адилет» Динара Кудайкулова.

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