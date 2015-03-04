На контроле комиссии

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
О ходе подготовки к проведению противопаводковых мероприятий доложил начальник регионального департамента по ЧС Бауржан Сыздыков. В регионе имеются 145 водохозяйственных объектов, 8 из них находятся в республиканской собственности, 118 – в коммунальной, 18 – в частной и 1 – бесхозный объект (плотина «Аулие» в Байганинском районе). Как отметил руководитель ведомства, в настоящее время состояние близлежащих к населенным пунктам водохозяйственных объектов удовлетворительное, угрозы населенным пунктам они не представляют. Особое внимание уделяется контролю за состоянием трех крупных водохранилищ: Актюбинского, которое заполнено на 58%, Каргалинского – на 54% и Саздинского – на 37%.
В данное время с территории Актобе и населенных пунктов области вывезено более 98 тыс. тонн снега. На противопаводковые мероприятия выделено более 90 млн. тенге, создан необходимый запас ГСМ, инертных материалов, мешкотары, взрывчатых веществ. Подготовлены также соответствующие запасы медикаментов и санитарно-хозяйственного имущества, организованы бригады экстренного реагирования центра медицины катастроф, отряды и бригады первой доврачебной помощи. Приведены в готовность системы связи и оповещения.
На заседании также была заслушана информация акима города Актобе Ерхана Умарова о проводимой на территории областного центра противопаводковой работе. По его словам, в текущем году из городского бюджета на эти цели выделено 70 млн. тенге.
О принимаемых мерах по недопущению чрезвычайных ситуаций проинформировал членов комиссии и директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Бекзат Наметов. Как он отметил, сегодня производится ревизия состояния сооружений плотин, организованы режимные и охранные мероприятия, круглосуточное дежурство на объектах стратегического значения. Идет проверка электрооборудования гидроузлов, заготовка ГСМ и аварийного запаса материалов. Подготовлены резервные аварийные передвижные электростанции. На всех объектах республиканской собственности проведены технические обследования. Установлены телефонная и мобильная связь.
По итогам заседания глава региона дал ряд поручений акимам районов и города Актобе, а также руководителям уполномоченных ведомств по проведению противопаводковых мероприятий. Они в основном касаются обследования мест возможных затоплений, состояния водопропускных сооружений, организации вывоза снега из населеннных пунктов, очистки русел рек, водопроводящих каналов, обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в условиях весеннего паводка.

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