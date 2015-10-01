На контроле – объекты водоснабжения

511
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения в 12 сельских населенных пунк­тах. Жители 237 сел пользуются питьевой водой из трубчатых шахтных колодцев и скважин. Десять сел, или 3 233 человека, обес­печиваются привозной водой, 81 сельский населенный пункт пользуется очищенной водой из установок комплексных блок-модулей. Но не только эти подвижки в улучшении водоснабжения региона были обсуждены на очередном аппаратном совещании областного акимата. В рамках систематизации деятельности по данному вопросу продолжатся геолого-разведочные работы по определению запасов подземных вод, разработке ПСД и строительству новых объектов водоснабжения. Начаты работы по переоценке объе­мов подземных вод для 45 сел облас­ти. До конца года будут утверждены запасы подземных вод в 41 сельском населенном пункте региона.
В области проводятся работы по доразведке месторождений подземных вод Лебяжинского и Успенского участков и составляется проектная документация с перспективой подачи воды еще в 41 село. В связи с этим в дальнейшем разработка ПСД на строительство объектов водоснабжения будет проводиться по мере подтверждения запасов воды. В то же время на совещании серьезной критике была подвергнута некачественная прокладка на юге и севере области Майского и Беловодского групповых водопроводов.
Также аким области Канат Бозумбаев поручил главе исполнительной власти Павлодара ускорить вопрос по нормальному обеспечению водой поселка Ленинского, входящего в городскую черту.

Популярное

Все
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
День спорта отметят в Казахстане
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
В Турции землетрясение разрушило дома
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
И цвет окрашивает слово...
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]