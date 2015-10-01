Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения в 12 сельских населенных пунк­тах. Жители 237 сел пользуются питьевой водой из трубчатых шахтных колодцев и скважин. Десять сел, или 3 233 человека, обес­печиваются привозной водой, 81 сельский населенный пункт пользуется очищенной водой из установок комплексных блок-модулей. Но не только эти подвижки в улучшении водоснабжения региона были обсуждены на очередном аппаратном совещании областного акимата. В рамках систематизации деятельности по данному вопросу продолжатся геолого-разведочные работы по определению запасов подземных вод, разработке ПСД и строительству новых объектов водоснабжения. Начаты работы по переоценке объе­мов подземных вод для 45 сел облас­ти. До конца года будут утверждены запасы подземных вод в 41 сельском населенном пункте региона.В области проводятся работы по доразведке месторождений подземных вод Лебяжинского и Успенского участков и составляется проектная документация с перспективой подачи воды еще в 41 село. В связи с этим в дальнейшем разработка ПСД на строительство объектов водоснабжения будет проводиться по мере подтверждения запасов воды. В то же время на совещании серьезной критике была подвергнута некачественная прокладка на юге и севере области Майского и Беловодского групповых водопроводов.Также аким области Канат Бозумбаев поручил главе исполнительной власти Павлодара ускорить вопрос по нормальному обеспечению водой поселка Ленинского, входящего в городскую черту.