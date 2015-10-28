На контроле Общественного совета

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба агентства, на заседании были рассмотрены два вопроса: план мероприятий по поэтапной реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике, а также возможности дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства.
Выступая на заседании, заместитель председателя АДГСПК РК Алик Шпекбаев отметил, что в целях недопущения коррупционных проявлений в квазигосударственном секторе агентством были представлены рекомендации национальным компаниям по разработке и утверждению своих антикоррупционных планов, внедрению лучшей практики корпоративного управления и принципов меритократии в кадровую политику субъектов, проведению на системной основе антикоррупционного мониторинга.
Реализация антикоррупционной стратегии зависит от эффективного мониторинга и оценки выполнения плана. В связи с этим агентством выработан механизм, включающий в себя внутреннюю и внешнюю оценки. Приказом председателя агентства Кайрата Кожамжарова утвержден состав внешней мониторинговой группы, руководителем которой избран президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов.
– Завершающим этапом мониторинга станет формирование сводного Национального доклада Главе государства о ходе исполнения антикоррупционной стратегии, который будет подготовлен на основе отчетов госорганов, – сказал Алик Шпекбаев.
Выступая на заседании Общественного совета, депутат Мажилиса Парламента Айгуль Соловьева проинформировала присутствующих о законодательных инициативах фракции партии «Нур Отан», обозначила основные полномочия общественных советов и механизмы по осуществлению общественного контроля в рамках принятия законопроектов «Об общественных советах» и «О доступе к информации».
Подводя итоги заседания, председатель общественного совета Каирбек Сулейменов подчерк­нул, что для конкретизации и эффективности исполнения Плана мероприятий по поэтапной реализации Антикоррупционной стратегии на 2015–2025 годы важен глубокий анализ недостатков работы по исполнению предыдущей отраслевой программы на 2011–2015 годы.

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