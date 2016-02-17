​На контроле партийцев

В акции принял участие аким Кокшетау, председатель городского филиала партии «Нур Отан» Ермек Маржикпаев. Он рассказал об основных показателях социально-экономического развития города за прошлый год, озвучил задачи на перспективу. В числе главных – реализация проектов в рамках выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».

Е. Маржикпаев подвел итоги отчетных встреч. По его словам, чаще всего поднимались вопросы по строительству ТЭЦ в Кокшетау, благоустройству, санитарному и экологическому состоянию микрорайонов города, газификации многоэтажных жилых домов. Все проблемы взяты на контроль партийцами.

– Главная задача акции «Партийный мониторинг» – оказание помощи в решении актуальных вопросов, которые ставит население перед акимами всех уровней, – отметил председатель группы партийного мониторинга Кокшетауского городского филиала партии «Нур Отан» Аскар Акбаров. – Сегодня у партии достаточно средств и ресурсов для того, чтобы решать накопившиеся проб­лемы населения. Кроме того, большим подспорьем в этой работе для нас являются действующие общественные приемные филиалов партии, где людям при их обращениях оказывается помощь.

За неделю Е. Маржикпаевым были проведены отчеты в 10 микрорайонах города, пригородном селе Красный Яр и поселке Станционном, в которых приняли участие более 2 тыс. человек. В итоговой встрече с населением принял участие аким Акмолинской области, председатель областного филиала партии «Нур Отан» Сергей Кулагин.