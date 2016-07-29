​На контроле – подготовка к зиме

Подготовка объектов к отопительному сезону 2016/;2017 года осуществляется согласно графикам, согласованным с коммунальными службами. Уже завершен ремонт 2 энергоблоков, 16 котлов и 12 турбин. На разной стадии выполнения ремонтных работ находятся 5 энергоблоков, 5 котлов и 21 турбина. Готовность сетей теплоснабжения составляет 54%, электроснабжения – 55%, объектов образования – 65%, здравоохранения – 64%, жилых домов – 46%.

Б. Сагинтаев отметил, что низкие темпы работ по подготовке котельных наблюдаются в Алматинской области (32%), тепловых сетей – в Южно-Казахстанской области (40%), объектов образования – в Алматы (29%).

Потребность в топливе на теплоисточниках мощностью до 100 Гкал/;час на предстоящий отопительный сезон составляет 1 млн 953 тыс. тонн угля и 196 тыс. тонн мазута. Между тем уже заготовлено 525 тыс. тонн угля и 79 тыс. тонн мазута.

По итогам совещания Б. Сагинтаев поручил министерствам энергетики, национальной экономики, образования и науки, здравоохранения и социального развития осуществлять постоянный мониторинг за ходом подготовки объектов к предстоящему отопительному периоду.

Акиматам областей, городов Астаны и Алматы поручено обеспечить полное выполнение всех ремонтных кампаний, своевременную подготовку к отопительному сезону всех объектов коммунального сектора и социальной сферы, установить персональную ответственность за заместителями акимов, а также принять меры по снижению дебиторской и недопущению роста текущей задолженности за коммунальные услуги.