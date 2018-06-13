К Главе государства – Председателю партии «Нұр Отан» через социальные сети обратилась группа родителей, дети которых страдают сахарным диабетом. Они указали на ряд вопросов к Министерству здравоохранения, касающихся перебоев с обеспечением жизненно важными медицинскими препаратами. Партийцы отреагировали незамедлительно, организовав встречу с заинтересованными сторонами.
Родительская общественность акцентировала внимание на нескольких важных аспектах. Во-первых, проект нового приказа министра здравоохранения, который находится на разработке в профильном ведомстве, исключает сахарный диабет из перечня социально значимых заболеваний. Уже с начала нынешнего года многие стали испытывать проблемы в получении инсулиновых помп и необходимых лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев отметил, что основной проблемой здесь является недостаточное разъяснение сути предполагаемых изменений. По его словам, казахстанцы, подверженные социально значимым заболеваниям, должны быть максимально информированы о том, что они, как и прежде, будут получать гарантированную государством обязательную медицинскую помощь и бесплатное лекарство на амбулаторном уровне.
– Главный вопрос состоит в том, что нет нормально выстроенной системы управления. Государство выделяет средства на закуп необходимых препаратов. Но зачастую эти лекарства не доходят до тех, кто в них нуждается. Если такая ситуация наблюдается в Астане, то что можно говорить о регионах? Государство гарантировало определенный объем медицинской помощи и лекарственного обеспечения, и эти гарантии должны быть реализованы, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Он поручил партийному куратору по вопросам здравоохранения Зауреш Аманжоловой рассмотреть на партийной площадке проекты по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по социально значимым заболеваниям и гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, подготовленные Министерством здравоохранения. Специально для решения этих вопросов будет создана общественная комиссия при партии «Нұр Отан», которую возглавит секретарь Тамара Дуйсенова.
– Нужно оказать реальное содействие со стороны партии. Как в данных конкретных случаях, так и в целом по стране, – заявил Маулен Ашимбаев.
Если в настоящее время в Казахстане перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ) включает 13 групп заболеваний, то после оптимизации планируется оставить только 4 группы, остальные будут переведены под динамическое наблюдение.
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева пояснила, что особенностью его является управление заболеванием, предполагающее вовлечение самих пациентов в процесс контроля и улучшения своего самочувствия совместно с врачом первичной медицинской организации. Это значит, что сам больной должен придерживаться определенного образа жизни, регулярно принимать необходимые лекарственные средства (например, для снижения артериального давления, контроля уровня глюкозы в крови, контроля над бронхиальной астмой), а также наблюдать за своим здоровьем.
В новом перечне СЗЗ предлагается оставить туберкулез, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, то есть те заболевания, которые неуправляемы на уровне медорганизации первичного уровня. Соответствующий проект приказа находится в работе профильного министерства.
По состоянию на 1 января 2018 года, по данным Национального регистра, в РК зарегистрированы 309 783 пациента с диагнозом «сахарный диабет», из них 3 032 детей и подростков – с СД 1-го типа, получают инсулиновую терапию 1 426 человек.