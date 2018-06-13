К Главе государства – Председателю партии «Нұр Отан» через социальные сети обратилась группа родителей, дети которых страдают сахарным диабетом. Они указали на ряд вопросов к Министерству здравоохранения, касающихся перебоев с обеспечением жизненно важными медицинскими препаратами. Партийцы отреагировали незамедлительно, организовав встречу с заинтересованными сторонами.

Родительская общественность акцентировала внимание на нескольких важных аспектах. Во-первых, проект нового приказа министра здравоохранения, который находится на разработке в профильном ведомстве, исключает сахарный диабет из перечня социально значимых заболеваний. Уже с начала нынешнего года многие стали испытывать проблемы в получении инсулиновых помп и необходимых лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев отметил, что основной проблемой здесь является недостаточное разъяснение сути предполагаемых изменений. По его словам, казах­станцы, подверженные социально значимым заболеваниям, должны быть максимально информированы о том, что они, как и прежде, будут получать гарантированную государством обязательную медицинскую помощь и бесплатное лекарство на амбулаторном уровне.

– Главный вопрос состоит в том, что нет нормально выстроенной системы управления. Государство выделяет средства на закуп необходимых препаратов. Но зачастую эти лекарства не доходят до тех, кто в них нуждается. Если такая ситуа­ция наблюдается в Астане, то что можно говорить о регионах? Государство гарантировало определенный объем медицинской помощи и лекарственного обеспечения, и эти гарантии должны быть реализованы, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он поручил партийному куратору по вопросам здравоохранения Зауреш Аманжоловой рассмотреть на партийной площадке проекты по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство по социально значимым заболеваниям и гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, подготовленные Министерством здравоохранения. Специально для решения этих вопросов будет создана общественная комиссия при партии «Нұр Отан», которую возглавит секретарь Тамара Дуйсенова.

– Нужно оказать реальное содействие со стороны партии. Как в данных конкретных случаях, так и в целом по стране, – заявил Маулен Ашимбаев.

Если в настоящее время в Казах­стане перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ) включает 13 групп заболеваний, то после оптимизации планируется оставить только 4 группы, остальные будут переведены под динамическое наблюдение.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева пояснила, что особенностью его является управление заболеванием, предполагающее вовлечение самих пациентов в процесс контроля и улучшения своего самочувствия совместно с врачом первичной медицинской организации. Это значит, что сам больной должен придерживаться определенного образа жизни, регулярно принимать необходимые лекарственные средства (например, для снижения артериального давления, контроля уровня глюкозы в крови, контроля над бронхиальной астмой), а также наблюдать за своим здоровьем.

В новом перечне СЗЗ предлагается оставить туберкулез, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, то есть те заболевания, которые неуправляемы на уровне медорганизации первичного уровня. Соответствующий проект приказа находится в работе профильного министерства.

По состоянию на 1 января 2018 года, по данным Национального регистра, в РК зарегистрированы 309 783 пациента с диагнозом «сахарный диабет», из них 3 032 детей и подростков – с СД 1-го типа, получают инсулиновую терапию 1 426 человек.