На контроле у партийцев

Политика
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[caption id="attachment_4379" align="alignleft" width="300"]21 фото Сергея Сурова[/caption]

Только в текущем году на стройках Восточного Казахстана предстоит освоить более 9 млрд. тенге. Однако члены экспертной группы комиссии партийного контроля по итогам проведенных проверок выявили ряд нарушений не только на новых объектах, но и на тех, что были сданы еще в прошлом году. К примеру, до сих пор не завершены работы по благоустройству дворовых территорий четырех домов, принятых в эксплуатацию еще прошлой осенью в новом микро­районе областного центра по улице А. Молдагуловой.

Отставание от графика зафиксировано на строительстве пяти­этажного дома в Риддере, которое ведет ТОО «УК-Техногрупп». Приостановлено возведение двух многоквартирных домов в городе Семее, поскольку еще в мае ГАСК ВКО выявил отсутствие у фирмы «Заулим Зангар» лицензии на проведение строительно-монтажных работ. Подан иск в соответствующие правоохранительные органы о признании данной подрядной организации недобросовестным поставщиком услуг.

В сложившейся ситуации бюро политсовета рекомендовало руководителям территориальных филиалов НДП «Нур Отан» усилить контроль за ходом реализации государственной программы на местах, департаменту труда и социальной защиты ВКО – за соблюдением трудового законодательства со стороны строительных организаций.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

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