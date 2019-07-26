На контроле

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о состоянии боеготовности Вооруженных сил Казахстана, а также о ходе восстановительных работ в городе Арысе. В частности, Президенту было доложено о мерах по поиску и очищению территории от элементов боеприпасов, а также о восстановлении деятельности военного городка в Арысе. По словам министра обороны, к настоящему времени со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около 3 тыс. тонн боеприпасов.

Президент поручил обеспечить своевременное выполнение всех работ по ликвидации последствий взрывов и вывозу боеприпасов, а также наградить погибших и наиболее отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ военнослужащих и представителей соответствующих служб.

Кроме того, Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящим армейским играм, часть этапов которых пройдет на территории Казахстана, сообщила пресс-служба Президента.