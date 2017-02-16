​На кону большой трофей

В этот раз никто и не сомневался, что «Барыс» войдет в число лучших 16 клубов Континентальной хоккейной лиги, которые на втором этапе поведут борьбу за главный трофей – Кубок Гагарина. «Барсы» наб­рали неплохой ход в последних играх, и для официального зак­репления в восьмерке команд Востока (еще восемь дружин получат путевки в Западной конференции) в игре с новосибирской «Сибирью» казахстанцам необходимо было набрать лишь одно очко. И астанинцы не подвели.

Игра, состоявшаяся в Астане, была очень важна и для «сибиряков», которые задачу по выходу в плей-офф еще не решили, но прилагают для этого максимум усилий. Понимая сложившуюся ситуацию, российский клуб отдал все силы для победы в этом ­матче. Он даже первым открыл счет на 8-й минуте усилиями Кирилла Воробьева, на что точным брос­ком на 14-й минуте отметился наш нападающий Дастин Бойд. Стараясь играть как можно на­дежнее у своих ворот, обе команды добились того, что 60 минут основного времени так и завершились с ничейным счетом 1:1, а в овертайме победу казахстанцам принес Найджел Доус.

Для «хищников» эта победа стала 31-й в сезоне и 6-й в овертайме. С 89 очками астанинцы занимают пятое место в Восточной конференции. «Барсы» даже в случае поражения в двух оставшихся домашних играх (с новокузнецким «Металлургом» и омским «Авангардом») не опус­тятся ниже шестого места, а при удачном раскладе даже могут забраться на четвертое, что даст им преимущество своей площадки в играх навылет. На данный момент место в плей-офф КХЛ обеспечили себе 11 команд. На Западе – это СКА, ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо» и минское «Динамо», а на Востоке – магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Трактор» и «Барыс».

В это же время в Высшей хоккейной лиге и устькаменогорское «Торпедо», и карагандинская «Сарыарка» уже давно обеспечили себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Братины. При этом восточноказахстанский клуб остается единственной ­командой, прео­долевшей рубеж в 100 наб­ранных очков. Очередные баллы «торпедовцам» подарил воронежский «Буран». Эта российская ­команда терпит финансовые неурядицы и не смогла прие­хать в Казахстан, за что ей было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.