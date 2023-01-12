На кортах Австралии

Начало 2023 года в большом теннисе прежде всего ассо­циируется с одним из самых знаковых турниров Большого шлема – Открытым чемпионатом Австралии. Уже стартовали квалификационные раунды, где мастера ракетки, входящие в топ-200 лучших игроков (за исключением теннисистов, входящих в топ-30, которые автоматически получают путевки в основной раунд), провели первые поединки.

Из казахстанцев первым во второй круг квалификации Australian Open 2023 пробился Тимофей Скатов. В первом круге отборочной сетки уроженец Петропавловска, занимающий в мировом рейтинге АТР 144-ю строчку, обыграл американца Николаса Морено де Альборан (215 АТР) со счетом 6:3, 6:4.

За выход в финал квалификации Тимофей Скатов поспорит с чилийцем Николасом Харри (155 АТР). Примечательно, что 4–5 февраля в городе Ла-Серена сборной Казахстана предстоит сыграть именно против Чили в квалификации Кубка Дэвиса, и, возможно, мы увидим там и противостояние Тимофея и Николаса, но уже на грунтовом покрытии.

Вторым в следующий круг пробился Михаил Кукушкин. Казахстанец, занимающий

195-ю строчку в мировом рейтинге, обыграл местного теннисиста Джеймса Дакворта (157 АТР) со счетом 7:5, 6:4. В следующем

раунде Михаила ожидает японец Иосуке Ватануки (138 АТР).

В разных городах Австралии выступают и наши девушки. Так, Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Хобарте. Казахстанка, которая является 51-й ракеткой мира, одержала уверенную победу над американкой Клэр Лью, занимающей 59-ю строчку, в первом круге турнира WTA 250 Hobart International со счетом 6:2, 6:4. По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 34 минуты, Путинцева сделала три эйса и реализовала три брейк-пойнта, при этом ни разу не проиграв в геймах на своей подаче.

В это же время в Аделаиде на турнире серии WTA 500 первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой в первом круге со счетом 7:6 (7:5), 6:2 обыграли Ангелину Габуеву из России и Ану Богдан из Румынии. К сожалению, в одиночном разряде этого же турнира Елена Рыбакина уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 3:6, 5:7.