На кортах было жарко

В столице завершился розыгрыш Кубка Республики Казахстан по теннису среди детей до 12 лет.

В главном городе страны в течение недели на кортах теннисного центра «Даулет» шла жаркая бескомпромиссная борьба среди 17 команд из всех областей страны. Из них четверка сильнейших коллективов разыграла главный трофей и призовые места.

Так, в решающей битве сошлись команды «Алматы-1» и Актюбинской области. Накануне в полуфинальной игре алматинцы в драматичном матче вырвали победу у Карагандинской области, а дружина с запада республики одолела команду «Нур-Султан-1».

Первое очко алматинцам принес Михаил Мищенко, побе­дивший Мансура Саинова – 4:0, 4:2. А второе принес Роберт Каминский («Алматы-1»), одолевший Романа Раздольского с итоговым счетом 4:1, 4:5, 4:1.

Далее на корт вышли девочки. Лидер сборной Актюбинской области Ева Корышева принесла в копилку своей команды первое очко, обыграв алматинку Эвелину Балаганскую – 4:2, 4:2. Однако в 4-м матче Еркежан Жанатаева («Алматы-1») вновь вывела вперед свою команду, оказавшись сильнее Аружан Дандаевой – 5:4, 4:2.

В парном противостоянии алматинцы Егор Сорокин и Михаил Мищенко окончательно разрушили интригу в финале Кубка РК. Они одержали безоговорочную победу, как оказалось, в заключительном матче со счетом 4:1, 4:1.

Таким образом, команда «Алматы-1» в нынешнем году праздновала победу в Кубке до 14 и до 12 лет, завершив год на мажорной чемпионской ноте. Победитель забирал не только заветный трофей, но и чек на сумму 7 000 долларов, а команда Актюбинской области, помимо медалей, грамот и памятных призов, получила чек на 5 000 долларов.

Порадовали любителей тенниса юниоры «Нур-Султана-1» и Карагандинской области в матче за бронзовые медали. Судьба 3-го места решилась в парной игре, где более удачливой оказалась столичная команда, одолевшая соперников со счетом 4:3. Еще одна столичная дружина – «Нур-Султан-2», показала отличные результаты на Кубке, заняв почетное 5-е место, обыграв на пути сильные команды «Алматы-2» и Туркестанской­ области.