​На кортах Европы

Сразу в нескольких европейских странах начались теннисные соревнования с учас­тием казахстанских спортсменов. В итальянской Кальтанисетте в челлендж-турнире принимает участие Михаил Кукушкин. В первом раунде его соперником стал хозяин корта Джанлука Магер. Александр Недовесов начал аналогичный турнир во французском Лионе матчем против испанца Марселя Гранольерса. Вместе с другим казахстанцем – Андреем Голубевым – Недовесов сыграет и в мужском парном разряде. Их соперниками станут россиянин Теймураз Габашвили и чилиец Николас Харри.

Ярослава Шведова заявилась было на голландский турнир Ricon Open с призовым фондом в 226 750 долларов. В результате жеребьевки ей и соперница была уже подобрана – Андреа Главачкова из Чехии. Но затем сразу несколько сайтов объявили об отмене этого матча из-за отказа от выступления казахстанской теннисистки.