На кортах Майами

Во-первых, сито квалификационных матчей не смогли преодолеть молодая Юлия Путинцева и совсем юная Мария Шишкина. Во-вторых, после первого же раунда вынуждены были зачехлить ракетки Ярослава Шведова, проигравшая Юханне Ларссон (Швеция), – 4:6, 6:7, и Андрей Голубев, пропустивший вперед россиянина Михаила Южного, – 6:4, 2:6, 3:6.

Зарина Дияс в первом круге была свободна, а во втором сыграет с Кэтрин Беллис (США). В эту же стадию пробился наш Михаил Кукушкин, одержавший на старте победу над Стивом Джонсоном (США), – 6:4, 3:6, 6:2. Его очередным соперником станет француз Жиль Симон. В соревнования парных разрядов наши теннисисты на этот раз не заявились.