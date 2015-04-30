Свежий выпуск На кортах Стамбула

Мы уже писали о том, что стартовый матч в Стамбуле выиграл казахстанец Андрей Голубев, а теперь к нему присоединился и Михаил Кукушкин. Лидер сборной нашей страны встречался с соотечественником Александром Недовесовым и вышел победителем – 6:4, 6:3. Во втором круге Андрей Голубев скрестит ракетки с болгарином Григором Димитровым, а Михаил Кукушкин сыграет с испанцем Даниэлем Химено-Травером.

Тем временем в Бангкоке (Таиланд) начался финал квалификационных соревнований World Junior Tournament Girls. Команда казахстанских юниорок в первом туре проиграла сверстницам из Индии со счетом 0:3.