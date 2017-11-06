​На корте – будущие звезды

Дмитрий Норкин

Состязания такого уровня проводятся в нашей стране впервые. Командное противостояние среди лучших детских команд континента до 12 лет (ITF Asian 12&Under Team Championships 2017) проводится в Национальном теннисном центре Астаны. Организаторами масштабного мероприятия выступает Федерация тенниса Казахстана совместно с ITF (Меж­дународной федерацией тенниса) и ATF (Азиатской федерацией тенниса).

За звание чемпиона в финальном первенстве будут бороться 14 азиатских стран: Катар, Ливан, Казахстан, Узбекистан, Банг­ладеш, Япония, Гонконг, Южная Корея, Непал, Таиланд, Малайзия, Индия, Иран и Шри-Ланка. В составе нашей национальной ­команды будут выступать лучшие теннисисты республики: Максим Батютенко (Караганда), Ерасыл Ердильда (Кызылорда), Шынгыс Байсейт (Шымкент), Данир Калдыбеков (Тараз), Сандугаш Кенжибаева, Жанель Оспанова, Дана Байдаулет (все – Астана) и Эдиль­ис Нармагамбет (Кызылорда).

Напомним, сборная Казахстана прошла в финал соревнований, обыграв в квалификационном этапе команды Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в июне нынешнего года в столице Таджикистана – Душанбе. 

Популярное

Все
Голоса степи
Удивительный кубик Рубика
Золото – банке кумыса
Ребенок в цифровой среде
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Сохранить историю для будущих поколений
Мечты сбываются
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Травы надежды
Торговые неурядицы
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Рост на бумаге, на деле – перекос
Формируя читающее общество
Представлен отчет об исполнении бюджета
Квартиры для горожан
Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Новый кампус «Абай ұлттық мектебі» презентовали в Алматы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]