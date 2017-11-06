​На корте – будущие звезды

Состязания такого уровня проводятся в нашей стране впервые. Командное противостояние среди лучших детских команд континента до 12 лет (ITF Asian 12&Under Team Championships 2017) проводится в Национальном теннисном центре Астаны. Организаторами масштабного мероприятия выступает Федерация тенниса Казахстана совместно с ITF (Меж­дународной федерацией тенниса) и ATF (Азиатской федерацией тенниса).

За звание чемпиона в финальном первенстве будут бороться 14 азиатских стран: Катар, Ливан, Казахстан, Узбекистан, Банг­ладеш, Япония, Гонконг, Южная Корея, Непал, Таиланд, Малайзия, Индия, Иран и Шри-Ланка. В составе нашей национальной ­команды будут выступать лучшие теннисисты республики: Максим Батютенко (Караганда), Ерасыл Ердильда (Кызылорда), Шынгыс Байсейт (Шымкент), Данир Калдыбеков (Тараз), Сандугаш Кенжибаева, Жанель Оспанова, Дана Байдаулет (все – Астана) и Эдиль­ис Нармагамбет (Кызылорда).

Напомним, сборная Казахстана прошла в финал соревнований, обыграв в квалификационном этапе команды Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в июне нынешнего года в столице Таджикистана – Душанбе.