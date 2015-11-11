​На ковер выходят юниоры

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Людмила КОРИНА

Он оказался массовым. В девяти весовых категориях за звание сильнейших состязались более 300 юных спортсменов. Несмотря на молодость, они продемонстрировали красивую и техничную борьбу. Трибуны то и дело взрывались овациями.

Наибольшее количество побед одержали представители Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей. Как отмечалось на церемонии подведения итогов, заниматься национальными видами спорта во всех регионах страны становится престижно. К тому же қазақ күресі не только укрепляет здоровье, но и воспитывает силу духа, стойкость, собранность, закаляет характер. 

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