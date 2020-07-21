На круглосуточный режим перевели работу всех компьютерных томографов в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата.
"В столице для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медпомощи работу всех компьютерных томографов перевели на круглосуточный режим работы. Компьютерная томография позволяет на ранней стадии выявить пневмонию и другие патологии в легких, к которым приводит Covid-19", -говорится в сообщении.
Таким образом, в столице имеется семнадцать КТ-аппаратов, все они переведены на круглосуточный режим работы.
Акиматом столицы приобретено ещё два аппарата КТ - поступят в город до конца июля. Кроме того, во всех 14 государственных и 2 частных поликлиниках города имеются рентген-аппараты, которые также позволяют выявить патологии в лёгких. Всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований грудной клетки.