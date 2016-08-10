​На крутых виражах истории

250 тысяч наручников

Этот трагический период многие сегодня вспоминают с замиранием сердца. Эпитетами, которыми можно охарактеризовать состояние людей, были – страх, растерянность, разочарование… «Перестройка», добившаяся реальных преобразований в политике, потерпела полное фиаско в экономике. Этот дисбаланс и стал решающим фактором, приведшим к развалу.

События развивались с необычайной быстротой. Один сценарий развития сменялся другим. Если в начале 1991 года самые активные игроки того времени – президенты Казахстана, России, Беларуси и Украины – планировали всего лишь пересмотреть отношения с центром и добиться большей самостоятельности, то уже к концу года стало понятно – нормальные отношения невозможны.

Напомним, СССР к тому времени трещал по всем швам. Нужно было что-то делать, и Казахстан при поддержке других республик готов был стать ядром нового союза. Более того, было сказано, что такой союз будет создан независимо от того, поддержит эту инициативу центр или нет. По сути, именно тогда и начались новоогаревские встречи, давшие надежду на мягкий переход власти, которые позволили бы приступить к радикальным реформам.

Причем Нурсултан Назарбаев вовлекал в этот процесс все новые силы. Весьма показательно, например то, что 14 августа в Ташкенте по инициативе Президента Казахстана состоялась встреча руководителей центральноазиат­ских республик, на которой обсуждался Союзный договор. И уже через два дня в печати был опубликован окончательный проект этого документа.

Странно, но руководство СССР узнало об этих переговорах пост-фактум. Почти весь август, в самый пик событий, когда, по сути, решалась судьба страны, Михаил Горбачев отдыхал и лечился в Крыму.

Видимо, таким образом он пытался уйти от ответственности в назревающем противостоянии. Ведь в самой Москве, в противовес реформаторам, зрели силы, которые как вызов воспринимали самостоятельность и усиление республик.

В результате грянул путч – это была попытка реанимировать привилегии центра, но в итоге лишь ускорился распад СССР. Накануне переворота, как писали в СМИ, члены ГКЧП приказали одному из псковских заводов послать в Москву 250 тыс. пар наручников и заказали множество бланков ордеров на арест.

По итогам тех событий ­Нурсултан Назарбаев сказал, что Союзный договор в итоге оказался абсолютно нереален. И в первую очередь из-за невозможности какого-либо компромисса с командно-административной системой, совершенно не приемлющей суверенитета республик, видящей в нем главную угрозу своему существованию.

Впрочем, даже в этих условиях Президент не терял надежды сохранить единое экономическое пространство. Мало кто знает, сколько пришлось приложить сил Главе государства, чтобы организовать и успешно провести первую алматинскую встречу в октябре 1991 года, в результате которой удалось выйти на подписание Договора об экономическом сообществе. Свои подписи под документом поставили руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Важная деталь: текст скрепил своей подписью и Михаил Горбачев.

Украина обещала подключиться к договору позднее. Но к середине ноября у центра окончательно испортились отношения с этой республикой. В итоге Киев фактически выпал из общего интеграционного процесса. А это грозило полным параличом экономических связей республик, объединенных в единый хозяйственный комплекс.

Это был тупик, окончательный и бесповоротный. Как следствие, 8 декабря 1991 года президенты России, Украины и Беларуси приняли в Беловежской пуще решение о роспуске СССР и соз­дании СНГ.

Но и это решение было поспешным. Нашлись силы, которые стали эксплуатировать идею: в ответ на новое славянское образование предлагалось создать тюркское, что грозило разделением на отдельные блоки с последующей конфронтацией. Руководствуясь прагматической логикой евразийской интеграции, Нурсултан Назарбаев смог уговорить лидеров тюркских и славянских республик учредить СНГ с равноправными полномочиями всех его будущих участников. Это эпохальное событие произошло в Алматы 21 декабря 1991 года.

…В целом декабрь был богат на события в жизни республики. 1 декабря состоялись выборы Президента Казахской ССР. ­Нурсултану Назарбаеву нужна была поддержка народа для проведения радикальных реформ. И первое, что сделал Глава государства, – поставил задачу перед парламентариями принять Закон «Об укреплении исполнительной власти на переходный период». Отмечалось: без укрепления вертикальных связей, которые разрушены как в Союзе, так и в республике, уже нельзя сдвинуться с места.

Спустя еще 15 дней был принят Конституционный закон о Независимости РК.

На другом конце каната

Глава государства в бытность советским руководителем сделал важнейшие шаги для развития экономики. И зачастую действовал без оглядки на вышестоящее руководство.

Во-первых, работал над сохранением горизонтальных связей между республиками. Именно в эти годы зарождался евразийский проект Нурсултана Назарбаева.

Во-вторых, в 1991 году были проведены необходимые реформы для перехода к рыночной экономике, принята программа разгосударствления и приватизации, и что самое главное – начался активный поиск инвесторов.

Внешнеполитическая повестка уже тогда была очень насыщенной. Обеспокоенные будущим СССР и осознавая все более весомую роль Нурсултана Назарбаева, в нашу страну зачастили политики всех мастей. Один только госсекретарь США Дж. Бейкер дважды посетил республику во второй половине года – 15 сентября и 17 декабря.

Дважды состоялась встреча Главы государства с бывшим Премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Первая – 31 августа, когда М. Тэтчер совершила кратковременную остановку в аэропорту столицы республики, направляясь из Лондона в Токио, и в октябре – во время официального визита Нурсултана Назарбаева в Лондон.

Президент Казахстана, как призналась М. Тэтчер, произвел на нее большое впечатление. «Я очень верю ему, – заявила она, – и согласна со всем, что он делает в Казахстане». По ее мнению, в мире на тот момент насчитывалось пять-шесть крупных и очень влиятельных политиков, от которых зависели жизни миллионов людей. И Нурсултан Назарбаев относился к ним.

Четкое видение будущего, железная воля Президента и стратегический подход к строительству государства импонировали западным партнерам. Это в какой-то мере позволяло развеять туман, которым была окутана территория СССР. Никто не мог понять, что там происходит, и это тревожило. Об отношениях с республиками Союза англичане Нурсултану ­Назарбаеву говорили так: «Мы тянем за канат, не зная, кто же находится на противоположном конце». Поэтому визит Главы государства был очень важен. Встречи и переговоры с Премьер-министром Великобритании Дж. Мейджором, другими государственными деятелями, представителями деловых кругов позволили наметить пути подключения британского бизнеса к развитию Казахстана.

Конечно, далеко не сразу удалось растопить лед недоверия. Нестабильность в СССР отпугивала. Не случайно англичане, планируя разработку Карачаганакского месторождения, интересовались судьбой переговоров с американской компанией «Шеврон» по Тенгизу. Нурсултан Назарбаев на это ответил: «Я намерен довести этот контракт до хорошего, логического завершения. Английские банки обещают нам квалифицированную консультационную помощь. Вокруг этого контракта строятся различного рода спекуляции. Они проистекают из волнений остатков центра из-за того, что мы отобрали у них жирный кусок».

Не менее важным было укрепление партнерства с ближайшими соседями, в том числе Китаем. Президент, анализируя ситуацию тех лет, позже ­вспоминал: «Обе стороны формировали образ врага, а военные доктрины объявляли друг друга наиболее вероятным противником... Поэтому важно, что Казахстан и Китай приступили к полномасштабному диалогу». Ключевой вехой в развитии взаимоотношений с Китаем стал официальный визит Главы государства в КНР в июле 1991 года.

Одновременно Нурсултан ­Назарбаев налаживал связи с политическими и деловыми кругами ФРГ, Франции, Турции и ряда других стран. Особо хотелось бы отметить приезд в Казахстан в сентябре 1991 года старшего министра Республики Сингапур Ли Куан Ю.

Как сообщалось, сингапурская миссия ставила цель изучить на месте положение дел в экономике Казахстана и дать свои рекомендации. Однако, говоря о практических советах в этой части, Ли Куан Ю отметил: «Вы не нуждаетесь в конкретных советах, у вас много собственных разработок. Вы имеете мощный потенциал, хорошую инфраструктуру, образованных людей».

По мнению гостя из Сингапура, и его разделяют, как он подчеркнул, западные лидеры, ­Президент Казахстана и до 19 августа был фигурой, известной в мире и СССР тем, что своей деятельностью способствовал развитию реформ и сохранению целостности экономического пространства. Но события, произошедшие после путча, выдвинули его в число лидеров, имеющих влияние на дельнейшее развитие событий, и это подтверждается растущим интересом к нему таких крупных политиков мира, как Мейджор, Бейкер, Тэтчер и других.

Объединяющий фактор

Надо сказать, что в те дни нарабатывались не только политические и бизнес-контакты с зарубежьем, но и авторитет ­Президента-миротворца. В августе был закрыт Семипалатинский испытательный полигон; в сентябре сразу после встречи с Ли Куан Ю Нурсултан Назарбаев улетел в Баку, Ереван и Степанакерт, где вместе с Президентом России Борисом Ельциным оказал помощь в проведении переговоров по Нагорному Карабаху.

Поездка Главы нашего государства на Кавказ получила мощный международный резонанс. Во время официального визита Нурсултана Назарбаева в Турцию Президент этой страны Тургут Озал высоко оценил миротвор­чес­кую миссию Президента.

Да и простые люди при случае старались выразить свое расположение. Во время посещения городов Турции Глава государства случайно пересекся с туристами из США, которые попросили разрешения сфотографироваться рядом с казахстанским Лидером. Наши журналисты поинтересовались: а что они знают об этом человеке?

– О! Назарбаев благородный политик, он пытается погасить огонь в Карабахе – советском Белфасте, – таким был ответ.

В целом визит в Турцию был очень плодотворным. Переговоры по вопросам экономического сотрудничества шли непрерывно и вылились в подписание контрактов на 26 млн долларов. По нынешним временам незначительная сумма, но тогда это были средства инвесторов первопроходцев, которые шли в неизвестный Казахстан, рискуя своими капиталами. Но что самое главное – стала появляться инфраструктура для развития бизнеса. По итогам визита открылся авиарейс Алматы – Стамбул, тогда как ранее международные полеты ограничивались маршрутом в Урумчи.

Казахстан, еще не получив независимости, активно действовал на международной арене, зарабатывая все большую популярность. В условиях нестабильности в СССР и возможного развития «югославского варианта», многие зарубежные политики делали ставку на Нурсултана Назарбаева, его способность выступать объединяющим фактором.

И Президент оправдал доверие, дав ответы на главные вопросы, волнующие международную общественность. В том, что касается ядерного оружия, Глава государства сразу после подписания алматинской декларации о создании СНГ в новом формате однозначно заявил: «Хочу подчеркнуть, что для Казахстана и, наверное, не только для него предпочтительнее обрести статус независимого государства, стать членом ООН, объявив свою территорию в перспективе безъядерной зоной, чем добиваться международного признания в качестве ядерной державы».

Обеспечив стабильность в стране, завоевав международный авторитет, Президент сумел привлечь иностранный капитал, новые технологии и кадры, что позволило опережающими темпами провести рыночные реформы.