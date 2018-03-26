​На крыльях алтыбакана

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Юрий Ли

В областном центре празднованию Наурыза благоволила даже погода, одарившая горожан чередой по-весеннему теплых и солнечных дней. Но и сами кызылординцы позаботились о достойной встрече любимого народного праздника, приведя в порядок городские улицы, дворы жилых комплексов и даже подъез­ды многоэтажек. Преобразились от праздничного убранства центральная площадь, скверы и парки, а на территории предприятий и организаций повсеместно появились белоснежные юрты, где накрываются щедрые дастарханы с традиционными праздничными угощениями, проходили различные благотворительные акции.

Одним из первых торжественно встретил праздник специализированный ЦОН для авто­владельцев, для коллектива которого Наурыз стал еще и поводом отметить очередную годовщину открытия родного предприятия. СпецЦОН, в котором сейчас всего за один час можно оформить документы на автомобиль, получить водительское удостоверение и прочие услуги, в том числе за считанные минуты погасить налоги и штрафы, был введен в эксплуатацию ровно 3 года назад. На праздник на площадке перед ЦОНом была установлена белая юрта, а руководство и сотрудники пришли на работу в национальных костюмах, обеспечив праздничный настрой и посетителям центра. В череде мероприятий были здесь и веселые казахские обряды тұсау кесу и бесікке салу с добрыми пожеланиями и подарками.

– В этот день мы отмечаем двойное событие: один из самых светлых и добрых весенних праздников и годовщину открытия отделения. В коллективе чтут национальные традиции и культуру. Коллектив молодой, торжества у нас всегда проходят весело. Подготовлены насыщенная концертная программа, спортивные состязания, установлена юрта, алтыбаканы, и, конечно же, позаботились о традиционных угощениях, – поделилась руко­водитель спецЦОНа Гулдана Рахметова.

…Посвятили любимому празднику кызылординцы и множество других торжественных и полезных мероприятий. В рамках Наурыза состоялись выставки художников, тематические вечера, акции по озеленению города и оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда, одиноким и престарелым людям. Были показаны замечательные спектакли и концертные программы в городских домах культуры им. А. Токмаганбетова и М. Ералиевой, в Музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова и на центральной площади. Ждали горожан увлекательные турниры по национальным и современным видам спорта, в том числе состязания по қазақ күресі, асыкам, кокпару, воркауту, стритболу, скейтболу, а также марафон «Көктем». 

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