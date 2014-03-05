Общество
На крыльях заботы

Призыв Президента страны о социальной ответственности бизнеса всегда находит широкий отклик в обществе. Ежегодно сотни тысяч детей из социально незащищенных семей получают безвозмездную помощь от людей, которые неравнодушны к судьбам маленьких граждан республики. В текущем году акцией «Забота» охвачены 186 948 детей из малообеспеченных семей. Сумма материальной поддержки составила 861 млн. 239 тыс. тенге, в том числе 109 399 детей получили спонсорскую помощь на 230 млн. 464 тыс. тенге.

В Астане социальная помощь была оказана свыше 6 000 детей из малообеспеченных и многодетных семей. В акции принимали участие общественный фонд «Дар», общественный фонд «KZ», филиал АО «Цеснабанк» и другие организации. Детям были вручены теплая одежда, зимние куртки и обувь, спортивные сумки, электронные книги, канцелярские товары и сладкие подарки. К примеру, ТОО «Дарын» оказало помощь ученикам столичной школы-лицея № 62, живущим в малообеспеченных семьях, на сумму 200 тыс. тенге. А в Костанае таким же ребятам, которые учатся в средней школе № 5, социально-предпринимательская корпорация «Тобол» подарила компьютеры на сумму 360 тыс. тенге.

Управлениями по защите прав детей совместно с органами внутренних дел проводились оперативно-профилактические мероприятия по выявлению неблагополучных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для оказания адресной помощи. В ходе рейдов выявлено 72 несовершеннолетних, не посещавших школу без уважительных причин. Так, в Астане обнаружен 12-летний подросток, который никогда не учился в школьных стенах, в настоящее время он устроен в школу-гимназию № 14. Благодаря оперативной работе органов образования, защиты прав детей, а также помощи спонсоров 37 детей возвращены в школы, в отношении 35 ведется розыскная работа. В целях уточнения контингента детей школьного возраста педагогическими коллективами школ проведено более 2 млн. подворных обходов. 

Результаты акции рассмотрены на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах.

Шынар ШАЙМУРАТОВА, главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК

 

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