На крыше мира Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА

В Урумчи нашу группу встречает сотрудница Китайского народного общества дружбы с заграницей Вэнь Гуанмэй, предложившая для удобства называть ее Наталья. Точно так же сменила свое сложное для произношения китайское имя ее коллега, выбрав привычное нашему слуху Алина. Хороший русский язык и коммуникабельность снимают языковой барьер и позволяют чувствовать себя в Поднебесной комфортно.

Наши гиды представляют государственную структуру, занимающуюся развитием народной дипломатии, налаживая контакты по всему миру. В пос­ледние годы сотрудничество в разных сферах между нашими странами бурно развивается, и повышение взаимных знаний о том, чем и как живут в них люди, имеет важное значение для дальнейшего углуб­ления китайско-казахстанских отношений. К тому же наша поездка на Тибет по программе народной дипломатии, как нас заверили в местном отделении общества дружбы с заграницей, состоялась после 20-летнего перерыва. Так что хозяевам хотелось, да и было много чего показать в регионе страны, который переживает бурное преобразование в социально-экономической сфере.

Наш приезд совпал с полувековым юбилеем образования народного правительства Тибетского автономного района, который здесь широко отмечается.

23 мая 1951 года Центральное народное правительство КНР и тибетское местное правительство подписали Соглашение из 17 пунктов о мирном освобождении Тибета. А в 1965 году власти Китая объя­вили об образовании Тибетского автономного района.

За прошедшее время жизнь здесь кардинально изменилась. Хороший социальный климат способствует повышению уровня жизни и росту населения. Достаточно сказать, что за полвека его численность увеличилась почти втрое. Рост населения обеспечило в том числе и то, что новая власть отменила повинность, предписывающую каждому четвертому мальчишке стать монахом. Сейчас сохраняется право на вероисповедание, но никого не отдают насильно в монахи, да и их численность существенно сократилась. В 1 787 тибетских храмах и монастырях обитает 46 тыс. монахов и монахинь.

На Тибете, в отличие от остальной части Китая, нет ограничений по количеству детей в отдельно взятой семье. В среднем тибетцы имеют троих детей, не редкость – 5–6. Люди сами решают демографический вопрос, исходя из понимания того, смогут они или нет дать своим детям хорошее образование и обес­печить всем необходимым.

Урбанизация является одним из важнейших государственных проектов Китая, и для Тибета с его очень низкой плотностью населения переселение людей из сельской местности в город особенно актуально. Государство помогает решить жилищный вопрос, получить образование и квалификацию, обеспечить занятость.

Не так давно жителями Лхасы стала и семья, в гостях у которой побывала наша группа. Давасанбу и его супруга Гамачжога перебрались в город из пригородной деревни. Они живут в двухэтажном доме, являющемся традиционным жилищем для местного коренного населения, а оно на Тибете составляет примерно 90%. Говорят местные жители на тибетском языке, а в школах учат еще и китайский. У тибетцев сильно развито национальное самосознание, что помогло им сохранить национальный язык и культуру.

Это жилье супругам предоставило государство, а ремонт делали уже сами, отделав потолок замысловатым национальным узором в ярких жизнеутверждающих тонах. Семья воспитывает троих детей, будучи уверенной, что все они получат хорошее образование. В этом плане тибетцы находятся даже в более выгодном положении, чем жители других провинций. Для них государство, к примеру, гарантирует 15-летнее бесплатное образование, тогда как повсеместно в Китае оно ограничивается девятью годами обу­чения в школе. На Тибете же дети бесплатно посещают детский сад и еще имеют право три года учиться за счет государства в высшей школе. А детсад стоит недешево. Среднемесячная плата, к примеру, в Пекине, составляет порядка 500 долларов.

Хозяева продемонстрировали лучшие традиции госте­приимства, приготовив угощение из национальных блюд. Отварное мясо, поданное на большом блюде, показало схожесть казахской и тибетской кухонь. Впрочем, здесь едят мясо яка. Вместо традиционного для казахов кумыса и шубата коренные жители пьют молоко самки яка, которое содержит больше, чем коровье, жира, белка и сахара, а местная промышленность специализируется на переработке шерсти и шкур тибетских быков.

Глава семьи говорит, что жители Тибета видят очевидные перемены в своей жизни в составе Китая. Вплотную к дому супругов Давасанбу и Гамачжога приблизились новостройки. Город стремительно строится, десятки высотных домов изо дня в день наращивают этажи. По соседству с ними возводятся школы и детские сады, спортивные сооружения и учреждения культуры. Новый город гармонично соседствует с древними храмами и монастырями.

Сложно себе представить, но в старом Тибете не было ни одной автомобильной дороги. Сейчас их протяженность составляет 75 тыс. км, и большинство из них имеют отменное качество. Как-то мне на глаза попалась информация о том, что, дескать, в Китае за последние два года произведено цемента столько, сколько за всю историю США. Тогда она вызвала некоторое недоверие. Теперь, посмотрев масштабы и темпы строительства на Тибете, я склонна верить, что это действительно так.

В регионе пять аэропортов и ведется строительство еще одного, две железные дороги. Приход в Тибет железной дороги в первой половине 80-х годов прошлого столетия стал событием исключительной важности, ведь стройка велась в тяжелых природных условиях высокогорья и стои­ла многих усилий и средств. Почти 10 лет назад построена еще одна стальная магистраль, связавшая Тибет с внутренним Китаем, – Цинхай-Тибетская железная дорога (ЦТЖД). Ее протяженность от Синина до Лхасы – 1 956 км. Самая высокогорная магистраль в мире заметно увеличила сюда поток туристов и верующих.

В прошлом году здесь побывало 15 млн иностранных туристов, при том, что население составляет порядка 3,3 млн человек. А ведь еще пять лет назад число приезжающих достигало 2 млн человек. Местные власти ставку на туризм сделали основной, отказавшись от дальнейшего строительства заводов и фабрик, сконцентрировав все внимание на создании турис­тической инфраструктуры и оказании услуг приезжающим.

– В Китае существует особая программа помощи развития Тибету, и она дает свои плоды, – сообщил на официальной встрече с казахстанской делегацией заместитель председателя правительства Тибетского автономного райо­на Хэ Вэньхао. – В прош­лом году валовой внутренний продукт достиг 100 миллиардов юаней, и это небывалый для края успех. В первом полугодии нынешнего года ВВП Китая составил 7%, и Тибет по темпам роста значится в лидерах, занимая 4-е место. Дальнейшее развитие региона стало темой недавнего обсуждения на Политбюро ЦК КП КНР, так что следует ждать дальнейших вливаний в экономику и социальную сферу.

Строительство современных дорог и аэропортов сыграло большую роль в развитии туризма, позволив всем желающим побывать в Лхасе, считающейся священной землей. Здесь невероятная энергетика, и сразу не поймешь, что тебя завораживает больше: возможность погулять по роскошному парку летней резиденции Далай-ламы – Дворца Норбулинка, побродить по залам Дворца Потала или погрузиться в себя, остановившись на смотровой площадке монастыря Джоканг («Дом Гос­пода») – самого священного места Тибета. Здесь говорят: кто не был в этом монас­тыре, тот не был в Лхасе. Он принес буддизм в Тибет и стал неотъемлемой частью тибетской истории и культуры.

Именно здесь находится одна из трех статуй Будда Шакьямуни – самая почитаемая статуя в тибетском буддизме. Полутораметровое изваяние изображает в натуральную величину Будду в 12-летнем возрасте. Считается, что она попала сюда из Индии как часть приданого китайской принцессы Вэньчэн в 641 году. Она отлита из драгоценных металлов и богато украшена драгоценными камнями. У статуи, находящейся за металлической сеткой, всегда столпотворение из тех, кто приехал посмотреть или помолиться. Специально для нашей делегации открыли замок, позволив нам, на зависть сотням скопившихся паломников и туристов, вплотную приблизиться к заветному изваянию.

Несколько дней, проведенных на Тибете, – это сгусток эмоций. Здесь можно запросто задохнуться от переизбытка впечатлений или недостатка кислорода, который остро ощущаешь на высоте 3 600 м над уровнем моря. Справиться с горной болезнью нам помогает наша заботливая Наталья, прибегнув к средствам тибетской медицины. Практически вся группа признала: настойка красного цветка помогла. Во всяком случае, несмотря на головокружение и легкое недомогание, все запланированные экскурсии и встречи мы выдержали. И увезли с собой массу впечатлений и твердое убеждение в том, что за полвека Тибет сделал разительный рывок от феодального региона до процветающего края, не расплескав на этом пути способность и потребность коренных жителей созерцать жизнь и постоянно размышлять о сущности бытия.