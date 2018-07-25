​На крючке обстоятельств

Бесправный хозяин

Неподалеку от Костаная есть небольшое озеро площадью всего около двух гектаров. Вот уже пятый год им на правах аренды владеет бизнесмен Эдуард Цой, предпринимавший за это время несколько попыток по подращиванию годовалого карпа и толстолобика. Однако после весеннего половодья ценные породы рыбы из водоема исчезали.

Как выяснилось, озеро представляет собой старицу Тобола, и когда весной уровень воды в основном русле реки поднимался, два водоема соединялись. Так рыба и «уходила». Предприниматель говорит, что он, может быть, и не запускал бы рыбу в озеро, не проверив все входы и выходы, но ежегодного зарыбления требует договор аренды. За нарушение государство может вообще озерцо отобрать.

– Мы должны в обязательном порядке проводить рыбохозяйственную мелиорацию, зарыблять и охранять водоемы, бороться с заморами, – отмечает председатель Костанайского областного общества охотников и рыболовов Анатолий Коваленко.

С начала года в области закре­пили около 100 водоемов. Но тут есть и другая проблема. Владельцы озер до марта 2019 года в сторону имеющегося карася даже посмотреть не смогут. А все потому, что не утверждены лимиты вылова.

Система работы, на взгляд обыч­ного предпринимателя, несколько странная. В законе нет разделения на аборигенную рыбу (та, что была в озере до прихода рыбовода) и ту, что завезли. Потому трактовка следующая: вся рыба в озере принадлежит государству. Вот и получается: для того чтобы получить право на вылов собственно­ручно купленной и выращенной рыбы, предпринимателю необходимо получить и оплатить лимит – разрешение на вылов. Это своего рода налог.

Научная основа

По факту рыбоводы вынуждены брать водоемы в аренду, как кота в мешке, получая в довесок кучу требований, определенных законодательством. К тому же ученые страны официально не изучали условия разведения рыбы в Северном Казахстане. Ведь работать на заморных объек­тах, в число которых входит 90% из пяти тысяч малых и средних озер Костанайской области, целая наука.

Те, кто пытался работать на таких водоемах, говорят, что рыба гибнет не только зимой, но и летом. Причина тому – высокая заиленность (слой ила больше полуметра). Это приводит к излишнему образованию метана, выбросы которого убивают местную живность. А значит, потенциальные арендаторы-рыбоводы идут на откровенный риск, беря такие озера в аренду.

Глубина многих озер составляет около двух метров. Чтобы произвести очистку дна, у прос­того индивидуального предпринимателя, а таков бизнес-статус многих костанайских рыбоводов, денег нет.

Говорить же о высокой эффективности и производительности труда в условиях, когда рабо­таешь на ощупь, не приходится. Согласно данным, опубликованным Комитетом по статистике, объем производства рыбы в Костанайской области год от года разнится. То показывает кратный рост, то сокращается в три раза. Причины можно искать как в экономической плоскости, так и климатической: много воды – будет и рыба, засуха – однозначное падение объемов.

Уже не первый год рыбоводы Северного Казахстана просят отменить лимиты на вылов рыбы в малых и средних озерах. Ведь в предыдущей концепции развития отрасли, действовавшей с 2007 по 2015 год, был пункт, который подразумевал разрешение на безлимитную ловлю малоценных пород – карася, плотвы, окуня. Их место должны были занять щука, карп, сом и прочие. К сожалению, такой вид стимулирования разведения ценных пород речной рыбы остался лишь на бумаге.

Подтверждают эти слова рыбоводов и разработчики концепции развития рыбной отрасли в лице компании Dasco Consulting Group и сообщества рыболовов и субъектов рыбного хозяйства «Казахрыбхоз». Исследовав отрасль, они заявляют: возможнос­ти аквакультуры в Казахстане, подразумевающей выращивание рыбы в искусственных и естест­венных водоемах, не используются. Даже ту рыбу, что уже живет в водоемах, вылавливают в малых объемах, используя промысловый потенциал лишь на 12%. Но это что касается законного бизнеса...

Теневая сторона

Исследование отрасли, которое провели разработчики концепции, показало: две трети рыбного рынка Казахстана находится в тени. В прошлом году легальное потребление рыбы в стране сос­тавило 55,9 тыс. тонн. Больше половины этого объема, по словам партнера Dasco Consulting Group Бирлика Мендыбаева, – импорт. Доля теневого рынка, по подсчетам специалистов, превышает 138,2 (!) тыс. тонн. Объем браконьерства равен объе­мам легального потребления – 55,5 тыс. тонн.

В качестве решения вопроса разработчики концепции предлагают ввести маркировку улова. Без этого партию предлагают считать нелегальной. Деталей системы пока нет, однако для рыбоводов это однозначные дополнительные затраты, а значит, и увеличение себестоимости продукции.

Некоторые из них говорят, что ставить маркировку на ту рыбу, что растил всего несколько месяцев, нерационально. Оправдать затраты можно, если применять технологию в питомниках для отслеживания продуктивности «родителей», качества икры, выбраковки. Впрочем, цифровизация отрасли – лишь один из этапов модернизации рыбоводческих хозяйств, уровень оснащенности которых откровенно слаб и не выдерживает никакой критики. Разработчики концепции также говорят о кадрах, нау­ке, переработке.

Государство в рамках озвученной концепции должно будет взять на себя корректировку законодательства, внеся изменения в 50 нормативно-правовых актов, регулирующих отрасль: Земельный и Водный кодексы, КоАП, УК РК. Предлагается также принять новые нормы по аквакультуре и возобновлению ресурсов (в идеале – новый закон), актуализировать нормы использования и возобновления ресурсов, изменить подзаконную базу по организации рыбоводных хозяйств.

Озвученные прямые расходы на развитие госрегулирования и автоматизацию услуг составят около 8–9 млрд тенге. Плюс на рыбоводческие предприятия предлагают распространить инструменты субсидирования в рамках госпрограмм поддержки предпринимательства. Речь идет об организации садковых ферм и озерно-товарных рыбоводных хозяйств.

Большая доля инвестиций – разработчики предполагают приток в ближайшие 10 лет свыше триллиона тенге – придется на развитие рыбоводческого бизнеса. Но для этого само рыбоводство должно стать интерес­ным, приносящим легальный и реальный доход.

Простыми словами

Разработчики в рамках презентации новой концепции не озвучили результаты анализа успехов и неудач ее предшественницы. Главный акцент был сделан на теневую зону и возможные методики выведения отрасли на легальное положение с параллельным наращиванием объемов производства.

Учитывая активный диалог рыбоводов с представителями разработчиков и госорганов, можно заявить, что люди готовы вкладывать в эту сферу. Она потенциально интересна для сельских жителей. И у предпринимателей есть конкретные предложения по развитию рыбоводства на тех же малых и средних озерах, включая заморные.

– Считаю правильным издать закон об арендной плате за площадь зеркала озера, а рыбу, находящуюся и вновь запущенную, считать собственностью природо­пользователя, – высказал «Казправде» свое мнение Эдуард Цой. – В таком случае предприниматель сам будет регулировать породы и объемы запускаемой в озеро рыбы, объемы и сроки вылова. Потому что без грамотного ухода не сможет получать прибыль. Все это предлагаю узаконить именно для малых и средних озер северных регионов.

По его мнению, для той же Костанайской области было бы оптимальным развивать сезонное рыбоводство: весной выпус­тил рыбу, а осенью полностью выловил. Все равно в заморных озерах зимой большая часть поголовья гибнет. Тем более что годовики карпа, толстолобика, сомика Клариуса успевают за сезон набрать вес товарной рыбы. В то же время рыбовод прекрасно понимает, что без собственных рыбопитомников с достаточно высоким уровнем научной работы такую идею не осуществить.

Что важно, малые и средние водоемы не предполагают развития на их берегах крупных производств. Большей частью речь идет именно о малом, если хотите, семейном бизнесе. Пока в концепции развития не ясно, насколько значимым будет внимание именно этому сегменту рыбной отрасли. Однако рыбоводы говорят, что молчать и полагаться на авось сегодня нельзя. Они уже отправили несколько писем с предложениями в адрес разработчиков, ведь концепция должна лечь в основу инвестиционной отраслевой программы. Вопрос лишь – насколько громкими будут голоса из регионов.