На Кубе готовятся к похоронам Фиделя Кастро

В мире
765
Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
Сегодня, 4 декабря, будет захоронен прах лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Урну с его прахом провезли почти через всю страну, теперь ее захоронят в городе Сантьяго-де-Куба, передает Kazpravda.kz.

"Прах будет захоронен во время простой церемонии на кладбище Санта-Ифигения, рядом с мавзолеем Хосе Марти и могилами его товарищей по штурму казарм Монкада и подпольной борьбе", – рассказал глава Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

Накануне в городе Сантьяго-де-Куба состоялся траурный митинг памяти команданте. На площади Антонио Масео собрались тысячи кубинцев, на многих были самодельные нарукавные красно-черные повязками, символизирующими принадлежность к движению "26 июля". Люди держали в руках национальные флаги и скандировали лозунг "Я – Фидель".

Стоит отметить, что Сантьяго-де-Куба был выбран в качестве финальной точки не случайно – там Кастро учился, позднее там же была совершена первая неудачная попытка революции. Наконец, именно с балкона местной ратуши 1 января 1959 года лидер объявил о победе революционных сил.

На похороны съедутся множество мировых лидеров, как бывших, так и действующих. Большинство из них представляет страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Из европейских стран на высшем уровне будет представлена только Греция – на Кубу приедет премьер Алексис Ципрас. Накануне стало известно о прибытии на остров легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который был очень дружен с Кастро и тоже примет участие в похоронах.

Кубинский лидер умер 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе был объявлен девятидневный траур – на этот период приспущены национальные флаги и даже введен "сухой закон".

Популярное

Все
Берлин в восторге
Поколение белоручек
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Казахская Мария Кюри
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Проверки на дорогах
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Единственный электрогенератор больницы в Газе вышел из строя
Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Ресурсов больниц Газы осталось на 48 часов – Минздрав Палес…
Больницу "Аль-Кудс" окружили израильские военные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]