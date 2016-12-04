На Кубе готовятся к похоронам Фиделя Кастро

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Сегодня, 4 декабря, будет захоронен прах лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Урну с его прахом провезли почти через всю страну, теперь ее захоронят в городе Сантьяго-де-Куба, передает Kazpravda.kz.
"Прах будет захоронен во время простой церемонии на кладбище Санта-Ифигения, рядом с мавзолеем Хосе Марти и могилами его товарищей по штурму казарм Монкада и подпольной борьбе", – рассказал глава Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.
Накануне в городе Сантьяго-де-Куба состоялся траурный митинг памяти команданте. На площади Антонио Масео собрались тысячи кубинцев, на многих были самодельные нарукавные красно-черные повязками, символизирующими принадлежность к движению "26 июля". Люди держали в руках национальные флаги и скандировали лозунг "Я – Фидель".
Стоит отметить, что Сантьяго-де-Куба был выбран в качестве финальной точки не случайно – там Кастро учился, позднее там же была совершена первая неудачная попытка революции. Наконец, именно с балкона местной ратуши 1 января 1959 года лидер объявил о победе революционных сил.
На похороны съедутся множество мировых лидеров, как бывших, так и действующих. Большинство из них представляет страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Из европейских стран на высшем уровне будет представлена только Греция – на Кубу приедет премьер Алексис Ципрас. Накануне стало известно о прибытии на остров легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который был очень дружен с Кастро и тоже примет участие в похоронах.
Кубинский лидер умер 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе был объявлен девятидневный траур – на этот период приспущены национальные флаги и даже введен "сухой закон".