На Кубке наций

В колумбийском городе Кали завершился Кубок наций по велоспорту на треке, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Казахстана. Ближайшим к подиуму в составе национальной команды страны оказался Сергей Пономарев, став пятым в кейрине.

Среди темповиков наилучший результат показали Артем Захаров и Алишер Жумакан в гонке мэдисон, заняв шестое место. Также стоит отметить выступление Андрея Чугая в гите на 1 000 метров, по итогам которого он оказался на девятой строчке. Алишер Жумакан стал 11-м в индивидуальной гонке преследования.