На Курбан айт казахстанцы отдохнут один день Общество Эльмира Киргеева

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На Курбан айт казахстанцы отдохнут один день, сообщается на сайте акимата Астаны со ссылкой на пресс-службу Правительства.



В этом году первый день праздника Курбан айт выпадает на субботу, 4 октября. Несмотря на это, как сообщает пресс-служба, выходной на следующий рабочий день переноситься не будет.



Напомним, в соответствии с Законом "О праздниках в РК" Курбан айт и Рождество являются религиозными праздниками, а перенос осуществляется только при совпадении с выходными днями национальных и государственных праздников.



Таким образом, казахстанцы отдохнут один день.



Курбан айт – праздник жертвоприношения и окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Рамазан. Курбан айт длится три дня. В это время мусульмане приносят в жертву овцу, корову или верблюда и большую часть мяса раздают малоимущим, сиротам и престарелым. Важным является первый день праздника, когда во всех мечетях читается айт-намаз, а люди поздравляют друг друга и приглашают за щедро накрытый дастархан.



Айт намаз начнется в 8.00 по времени Астаны, после которого пройдет жертвоприношение. По информации главного имама мечети "Нұр Астана" Наурызбая Утпенова, мясники должны пройти регистрацию: "В этом году мясники заранее приходят в мечеть, предъявляют медицинскую справку и регистрируются. Для них проводятся специальные семинары, как приносить жертвоприношение по шариату".



К настоящему моменту уже утверждены места для жертвоприношения. Данные объекты сейчас подготавливаются городскими рынками и крестьянскими хозяйствами. Так, принести жертву можно на столичном рынке "Кек", ТОО "Пищекомбинат Астаналық", крестьянские хозяйства "Шаушен", "Темеш" и скотный базар "Алтын таға".



Еще одно отличие нынешнего айта – это проведение благотворительной акции "Раббың үшін құрбандық шал", то есть можно принести жертву, объединившись с несколькими людьми. "Семеро человек смогут, объединившись, принести в жертву одну скотину. Один человек может жертвовать барана или овцу. Цель акции – раздать жертвенное мясо малообеспеченному населению. Мясо, собранное из 8 мечетей, будет роздано нуждающимся сотрудниками акимата", – пояснил Наурызбай Утпенов, уточнив, что восемь мечетей готовы принять в дни айта общину и раздать мясо нуждающимся. В прошлом году было роздано 9 тонн мяса.



Те, кто не сможет совершить жертвоприношение, могут посетить эти мечети. Главный имам мечети "Нұр Астана" подчеркнул, что Ораза айт и Курбан айт – это особые праздники, поэтому каждый мусульманин в эти дни должен блюсти достоинство. "Нельзя в этот день обижать людей. Если кто-то поссорился до этого дня, они должны простить друг друга. Если мы встретим Курбан айт с искренним чувством, то Аллах простит нам все грехи", – отметил он.

