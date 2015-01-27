На курсах – аксакалы Свежий выпуск 625 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Инициировал курсы городской совет ветеранов. Его сотрудники провели анкетирование и выяснили, что многие пожилые люди хотят получить навыки работы на ПК. Руководство колледжа сразу же пошло навстречу. В первую группу вошли более 20 бабушек и дедушек.

Как рассказала одна из курсанток Ольга Исаева, «дружба» с компьютером, возможность выходить в Интернет меняют качество жизни, дают возможность получать самую последнюю информацию о событиях в регионе, стране и мире. Ольга Алексеевна много лет проработала в городском управлении труда, занятости и социальной защиты населения. Она отлично знает, что для пожилых людей самая большая радость – это общение. А с помощью компьютера можно наладить связь с друзьями, близкими, в том числе и теми, кто живет далеко от Уральска.

Занятия проходили в течение месяца и были, естественно, бесплатными. Ветераны довольны тем, что студенты на уроках терпеливо и доходчиво объясняли им азы компьютерных технологий. А в колледже считают такое начинание обоюдополезным, поскольку будущие педагоги получили навыки, которые непременно пригодятся им в будущей работе.



