На кушмурунских углях Свежий выпуск 589 Игорь ТУМАНОВ

Проект реализуется в рамках поручения Главы государства по решению инфраструктурных вопросов в рамках принятой Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года.

Данный меморандум предусматривает совместную реализацию проекта строительства теплоэлектростанции на базе освоения угольного месторождения Кушмурун в Костанайской области. В настоящее время компанией Eren Enerji проводится разработка предварительного ТЭО проекта. В целях его реализации АО «Тау-Кен Самрук» и Eren Enerji предполагают создание совместных предприятий по строительству электростанции и разработке угольного месторождения.

Реализация проекта обеспечит покрытие электрических нагрузок в Костанайской и Актюбинской областях, а также будет способствовать повышению надежности работы единой электроэнергетической системы Казахстана.



