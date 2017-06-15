На кыргызском направлении Статьи 688 Лаура Тусупбекова

По большинству ратификационных законопроектов депутатам докладывал министр финансов Бахыт Султанов. Это протоколы и поправки в них между Казахстаном и Кыргызстаном о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, а также о техническом содействии. Документы регламентируют оказание казахстанской стороной Кыргызской Республике помощи, эквивалентной 100 млн долларов в процессе интеграции в ЕАЭС.



Как отметил министр финансов Бахыт Султанов, помощь, предоставляемая для финансирования мероприятий «дорожных карт» интеграции в ЕАЭС, выделяется поэтапно траншами и может быть предоставлена в форме услуг, оборудования, товаров, обучения, денежных средств. Документами предусматривается, в частности, ответственность сторон за реализацию оказываемой помощи, в том числе целевое использование и механизм ее контроля.



В ходе обсуждения депутаты в своих вопросах просили министра детально рассказать, как и на что будут тратиться казахстанские деньги. Например, депутат Амангельды Дауренбаев, напомнив, что в приложении к протоколу на услуги по обучению специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, фитосанитарных и ветеринарных мер предусматривается 554 тыс. долларов, попросил уточнить, какая из сторон будет осуществлять обучение. Бахыт Султанов поспешил заверить, что обучение кыргызских специалистов будет проводиться в казахстанских специализированных центрах. Предусматривается, что обучение пройдут около 1 000 человек.



Депутат Альберт Рау также озабочен тем, чтобы казахстанские деньги были потрачены с пользой для Казахстана. Он согласился с тем, что таможенные пункты пропуска необходимо оснащать, – это вопрос безопасности как нашей страны, так и всего пространства ЕАЭС. Но почему мы должны финансировать кыргызстанское Агентство связи и нацкомпанию «Кыргызтемиржолы», что предусмотрено соглашением?



– С какой целью финансируется дооснащение этих объектов и как это связано с укреп­лением внешних границ ЕАЭС? – спросил Альберт Рау.



Как сказал Бахыт Султанов, что «дорожными картами» обязательств Кыргызстана по вступлению в ЕАЭС, помимо укрепления внешних границ, определены другие различные требования. Так, утверждены единые технические регламенты для обеспечения технической безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозке товаров на территорию ЕАЭС. Поэтому для нацкомпании «Кыргызтемиржолы» приоб­ретается соответствующая лаборатория. Для Агентства связи Кыргызстана за полмиллиона долларов приобретается без­эховая камера, правда, для чего она предназначена – министр не смог рассказать.



Возник в ходе обсуждения и вопрос соблюдения казахстанского содержания в предос-тавляемом оборудовании, товарах и услугах. Спикер Нурлан Нигматулин согласился с тем, что не все оборудование можно будет обеспечить за счет казахстанского содержания, но что касается услуг, строительных материалов, то наши деньги должны будут работать на нас же.



– Это возможно? – спросил спикер.



По словам Бахыта Султанова, обучение специалистов будет осуществляться в Казахстане. А вот все, что касается оборудования, есть вопросы, так как приобретается высокотехнологичное оборудование, которого в Казахстане просто нет.



– Но в части строительства, монтажа, в соответствии с требованиями ЕАЭС, наши потенциальные подрядчики могут участвовать в этих конкурсах, – сказал министр.



Депутаты одобрили ратификацию Протокола между Казахстаном и Кыргызстаном о внесении поправок в Протокол о техничес-ком содействии, которым предусматривается выделение первого транша помощи на общую сумму, эквивалентную более 41 млн долларов. Первый транш помощи направлен на финансирование мероприятий в сфере таможенного администрирования, технического регулирования, транспорт­ной инфраструктуры, информационного взаимодействия, противопожарной безопас-ности, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, фитосанитарных и ветеринарных мер.



Депутаты Мажилиса одобрили также ратификацию Соглашения Казахстана и Кыргызстана о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транс­порта, включая основы тарифной политики. Стороны временно применяют положения о скоординированной транспортной политике, включая положения об унифицированных тарифах по видам сообщений (экспортный, импортный и внутригосударственный тарифы) в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом транзитом через территорию Казахстана в⁄из Кыргызстан из⁄в государства – члены ЕАЭС, и грузов, перевозимых железнодорожным транспортом между Казахстаном и Кыргызстаном.



На пленарном заседании были взяты в работу и новые проекты законов. Это поправки по вопросам архивного дела, деятельности некоммерческих организаций, а также относительно информации и коммуникаций.