​На лед вышли юные

В дни проведения Олимпийских игр в Южной Корее активно развернулись соревнования по зимним видам спорта и в регионе. Таким образом актюбинцы выразили свою поддержку казахстанским атлетам в Пхёнчхане. На лед сначала вышли юные фигуристы, затем прошел областной турнир по хоккею «Золотая шайба». В нем приняли участие победители сельских и районных отборочных туров по трем возрастным группам из всех 12 районов области. Всего 17 команд, состоявших из 255 юных спортсменов. Спортивные баталии на ледовой площадке средней школы № 53 Актобе собрали в эти дни немало болельщиков.

По словам руководителя обл­управления физической культуры и спорта Нурлыбека Жусипова, развитию зимних видов спорта в регионе сегодня уделяется большое внимание. В прошлом году в областном центре был сдан в эксплуатацию уникальный хоккейный модуль «Олимп». Ныне в микрорайоне «Батыс-2» возводится великолепный ледовый дворец. Этой зимой в Актобе и во всех населенных пунктах области была залита 321 ледовая площадка, где в течение сезона организуются различные спортивные состязания по зимним видам спорта.

Кстати, накануне турнира по хоккею с шайбой все команды из сельских округов проводили на этих площадках свои отборочные этапы. Все команды были пол­ностью обеспечены соответствующей хоккейной экипировкой. И в этом оказали им поддержку местные органы власти.

Как отметил Нурлыбек Жусипов, главное – привлечь как можно больше детей из сел к занятиям зимними видами спорта.