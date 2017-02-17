На левобережье Астаны до лета закроют улицу

Улицу Туркестан на левом берегу Астаны до лета закроют на ремонт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
"В рамках проекта "Инженерные сети и дороги планировочного района № 1 (южнее ул. № 19) в Астане планируется начать строительно-монтажные работы по улице Туркестан на участке от улицы Сыганак до улицы Алматы. В связи с чем с 18 февраля текущего года по 31 мая на указанном участке будет перекрыто движение транспорта", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, что управление автомобильных дорог рекомендует автолюбителям заранее планировать маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах столицы.