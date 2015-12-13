На левобережье Астаны вновь открыт центральный ледовый городок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Организаторы устроили театральные представления, а дети открыли сезон катания с горки", – передает телеканал.
Напомним, что над строительством городка совместно трудились китайские и казахстанские мастера. Однако после презентации и зажжения главной елки страны территорию пришлось закрыть из-за аномально теплой погоды и опасности обрушения ледовых фигур. Пострадавшие персонажи обещают восстановить.
Как известно, на строительство понадобилось порядка 9 тысяч кубометров льда, а над созданием зимней сказки трудились больше 200 дизайнеров и скульпторов. В столицу специально приехали 70 мастеров из Харбина – все они участвовали в фестивалях ледяных фигур по всему миру.
Всего в Астане откроют четыре ледовых городка, общая стоимость всех проектов пока не называется.
"Организаторы устроили театральные представления, а дети открыли сезон катания с горки", – передает телеканал.
Напомним, что над строительством городка совместно трудились китайские и казахстанские мастера. Однако после презентации и зажжения главной елки страны территорию пришлось закрыть из-за аномально теплой погоды и опасности обрушения ледовых фигур. Пострадавшие персонажи обещают восстановить.
Как известно, на строительство понадобилось порядка 9 тысяч кубометров льда, а над созданием зимней сказки трудились больше 200 дизайнеров и скульпторов. В столицу специально приехали 70 мастеров из Харбина – все они участвовали в фестивалях ледяных фигур по всему миру.
Всего в Астане откроют четыре ледовых городка, общая стоимость всех проектов пока не называется.