​На линии контроль

Об этом шла речь на состоявшемся накануне брифинге, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности пассажирских перевозок и сохранности автомобильных дорог. По информации председателя Комитета транспорта МИИР Самата Гилимова, в настоящее время регулярные перевозки пассажиров осуществляются на 2 566 городских, межрайонных, межобластных и международных маршрутах, на которых задействовано порядка 1 тыс. перевозчиков с более 19,3 тыс. транспортных единиц. Основную же угрозу безопасности несут нерегулярные перевозки автобусами, водители которых не проходят предрейсовые медицинские осмотры, не соблюдают режимы труда и отдыха. При этом основная часть таких автобусов нелегальные и имеют технические неисправности, что в совокупности увеличивает риск ДТП.
Для усиления контроля за пассажирскими перевозками и принятия комплексных мер, направленных на повышение их безопасности, МИИР принят совместный с МВД план. В его рамках будут осуществляться совместные выезды в места стихийной посадки и высадки пассажиров на нерегулярных перевозках для проверки соблюдения требований законодательства в сфере автомобильного транспорта и дорожного движения.
На брифинге также была затронута тема обеспечения сохранности автомобильных дорог. Отмечено, что основным фактором их разрушения является проезд по ним автотранспортных средств с превышением допустимых весовых параметров. В подавляющем большинстве это самосвалы, погрузка которых осуществляется на карьерах и накопителях инертными материалами. Только за 2018 год органами транспортного контроля было выявлено более 24 тыс. всевозможных автотранспортных нарушений, наложено штрафов и сборов на сумму почти на 6 млрд тенге.
В целях повышения охвата контролем за сохранностью автодорог Комитетом транспорта с 27 апреля 2019 года начата акция по приему от активной части населения видеообращений на WhatsАpp по номеру
+7-708-088-08-00 о фактах проезда тяжеловесных самосвалов по дорогам общего пользования. По всем поступившим сигналам территориальными органами комитета принимаются административные меры. Кроме этого, прорабатываются меры по полной автоматизации контроля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств с переходом на дистанционную форму контроля, исключающей контакт инспектора с правонарушителем. Пилотный проект планируется запустить до конца текущего года.