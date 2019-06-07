​На линии контроль

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Сергей Осанов

Об этом шла речь на состоявшемся накануне брифинге, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности пассажирских перевозок и сохранности автомобильных дорог. По информации председателя Комитета транспорта МИИР Самата Гилимова, в настоящее время регулярные перевозки пассажиров осуществляются на 2 566 городских, межрайонных, межобластных и международных маршрутах, на которых задействовано порядка 1 тыс. перевозчиков с более 19,3 тыс. транспортных единиц. Основную же угрозу бе­зопасности несут нерегулярные перевозки автобусами, водители которых не проходят предрейсовые медицинские осмотры, не соблюдают режимы труда и отдыха. При этом основная часть таких автобусов нелегальные и имеют технические неисправности, что в совокупности увеличивает риск ДТП.

Для усиления контроля за пассажирскими перевозками и принятия комплексных мер, направленных на повышение их безопасности, МИИР принят совместный с МВД план. В его рамках будут осуществляться совместные выезды в места стихийной посадки и высадки пассажиров на нерегулярных перевозках для проверки соблюдения требований законодательства в сфере автомобильного транс­порта и дорожного движения.

На брифинге также была зат­ронута тема обеспечения сохранности автомобильных дорог. Отмечено, что основным фактором их разрушения является проезд по ним автотранспортных средств с превышением допус­тимых весовых параметров. В подавляющем большинстве это самосвалы, погрузка которых осуществляется на карьерах и накопителях инертными материалами. Только за 2018 год органами транспортного контроля было выявлено более 24 тыс. всевозможных автотранспорт­ных нарушений, наложено штрафов и сборов на сумму почти на 6 млрд тенге.

В целях повышения охвата контролем за сохранностью автодорог Комитетом транспорта с 27 апреля 2019 года начата акция по приему от активной части населения видеообращений на WhatsАpp по номеру

+7-708-088-08-00 о фактах проезда тяжеловесных самосвалов по дорогам общего пользования. По всем поступившим сигналам территориальными органами комитета принимаются административные меры. Кроме этого, прорабатываются меры по полной автоматизации контро­ля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств с переходом на дистанционную форму контроля, исключающей контакт инспектора с правонарушителем. Пилотный проект планируется запустить до конца текущего года.

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