На линии огня

Спасатели региона бьют тревогу, отмечая рост числа пожаров.

С начала года на территории региона зафиксировано 477 пожаров, что намного превысило прошлогодние показатели.

– Возгорание природного или бытового характера – большая угроза для безопасности населения и местной экономики. И это наглядно продемонстрировала огненная стихия в Костанайской области. В нашем регионе по итогам восьми месяцев только на сеновалах зарегистрировано 66 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го число таких случаев увеличилось на 65%. Уничтожено более 670 тонн сена, что больше прошлогоднего объема примерно в два раза. В денежном выражении ущерб, нанесенный пожарами, составил 5,5 миллиона тенге и увеличился в 10 (!) раз, – проинформировал заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям облас­ти Ералы Акылбеков.

Главной причиной возникновения возгораний полковник гражданской защиты назвал несоблюдение правил пожарной безопасности. 47 фактов зарегист­рировано именно в этой категории. Также установлено пять случаев короткого замыкания электропроводки и три – неосторожного обращения с огнем. Остальные пожары произошли в результате умышленных поджогов и детской шалости.

– Последние – явление, к сожалению, нередкое, – констатировал Ералы Акылбеков. – Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу или не заинтересуется работой бытовой техники, которой достаточно в каждой квартире.

К сожалению, из-за того, что некоторые родители, уходя из дома, оставляют детей без присмотра, в регионе продолжают иметь место пожары в жилых домах. 24 раза сотрудникам ДЧС приходилось выезжать на места происшествий, случившихся по причине детской шалости.

– Мы постоянно повторяем родителям об опасности, – сетует Ералы Акылбеков. – Уже в который раз говорим о том, чтобы не допускали детей к потенциальным источникам огня. Но не все нас слышат. К счастью, на территории области за прошедший период текущего года случаев гибели малышей в огне не зарегистрировано, но есть травмированные. А вот в прошлом году огонь забрал жизни четверых ребятишек. Если мы не научим их правильно обращаться с огнем и выбирать самое эффективное спасение, то будем виноваты в их травмах и смерти.

Что касается виновных в поджогах или тех, по чьей вине прои­зошел пожар, то они не остаются безнаказанными. По итогам рассмотрения отдельно каждого случая возбуждено 53 административных дела, выписано 17 штрафов на общую сумму около 337 тыс. тенге, сделано 36 предупреждений.

Говоря о природных пожарах, надо сказать, что на сегодня пока зафиксировано лишь два случая возгорания в степной местности. Пламя охватило площадь 15,3 га, нанеся ущерб в размере 2 млн тенге. Между тем в прошлом году огонь прошелся по участку в разы большему – на территории 1 050 га.

Кроме того, как и в предыдущем аналогичном периоде, зарегистрировано два лесных пожара. Несмотря на то что по сравнению с прошлым годом сгоревший участок оказался меньше, ущерб был нанесен почти в 5,5 (!) раза больше. Но все же в денежном эквиваленте потери незначительные.

– Для повышения скорости реагирования на возгорания на отдаленных участках в сельских округах области создано 165 доб­ровольных противопожарных формирований, личный состав которых насчитывает более 2 100 человек. Они оснащены различными видами техники и средствами, – сообщил Ералы Акылбеков.

Между тем существует проблема с кадрами. В настоящее время в рядах пожарных и спасателей не хватает около десятка штатных сотрудников. Отмечается и недостаточная материально-техническая оснащенность службы. На сегодня этот показатель равен 77%. К тому же 12 из имеющихся средств подлежат списанию.

Большое внимание в регионе отводится наблюдению и предуп­реждению. На проведение космического мониторинга на территории области в 2022 году из областного бюджета выделено 5 млн 830 тыс. тенге.

На 48 летных часов для мониторинга противопожарного состоя­ния пожароопасных участков на территории области авиатехникой АО «Казавиаспас» в текущем году из областного бюджета выделено 49 млн 478 тыс. тенге, а на проведение работ по противопожарной защите территории лесного фонда – 86 млн тенге.

– Во всех учреждениях по охране лесов и животного мира создано 15 лесных пожарных станций. В прошлом году в соответствии с планом поэтапного создания пожарных постов они организованы в четырех отдаленных населенных пунктах, в текущем году запланирована работа по созданию таких же еще в трех населенных пунктах Жуалынского, Шуского и Таласского районов, – проинформировал Ералы Акылбеков.

В преддверии отопительного сезона ведется работа по выявлению зданий, не соответствующих требованиям пожарной безопас­ности. Из социальных объектов с нарушением норм определено 21 строение. Львиную долю из них составили начальные школы. В этом же списке спортивные организации, детские сады и врачебные амбулатории. Но все они уже переведены в безопас­ный режим.