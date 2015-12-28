​На любой вкус

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Свои изделия сюда привезли мастера из Казахстана, Узбекистана, России и Грузии. Все товары – ручной работы.

Мастерицы вязания порадовали богатым ассортиментом шалей, шапок, шарфов, варежек… Глаза разбегались и от изделий из войлока. Эксклюзивные панно, чехлы, сумочки, тапочки, сапожки, игрушки из валяной шерсти распродавались вмиг. Рядом предлагались покрывала, скатерти, халаты, жакеты, сарафаны, туники… Блеснули своим мастерством и зергеры: от ювелирных украшений – изысканных и самобытных – взгляд было не оторвать.

Для праздничного стола можно было купить всевозможную выпечку, пряники, шоколад и даже авторскую карамель. Большой интерес у гостей также вызвали посуда из керамики, новогодние сувениры, предметы интерьера, мишки Тедди, фарфоровые куклы, елочные игрушки, мыло ручной работы. В предпраздничные хлопоты по выбору новогодних подарков «Верненская ярмарка» погрузила алматинцев на четыре дня. За это время ее посетили несколько тысяч человек, и почти каждый ушел с покупкой и новогодним настроением.

– Такой международный восточный базар в южном мегаполисе проходит в пятый раз, – отметила ученый секретарь Центрального государственного музея Галия Темиртон. – Нынешнюю ярмарку мы назвали «Верненской». Это дань истории и традициям нашего города, где в начале прошлого века ежегодные ярмарки проходили с большим размахом. 

