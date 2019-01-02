На Мадагаскаре ученые обнаружили новый вид орхидей

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Фото из открытых источников
На Мадагаскаре австрийский ботаник Антон Зидер обнаружил новый вид орхидей с сильно пахнущими цветками, сообщает Ria.ru со ссылкой на National Geographic.

Ученый передал свои находки в Королевский ботанический сад Кью. Фотографии орхидеи и ее заспиртованный экземпляр, присланный в обувной коробке, были исследованы Йоханом Хермансом, научным сотрудником Королевского ботанического сада Кью.

Он подтвердил, что растение, названное Cynorkis christae, является новым для науки.

"Это настоящая находка, - сказал Йохан. - Отличительной чертой этой орхидеи является ее сладкий аромат, который похож на запах шампанского".

У Cynorkis christae крупные цветки. Большая их часть - белые, а верхние лепестки имеют ярко-бордовую окраску.

"Я удивлен тем, что эта орхидея не была найдена раньше, - говорит Йохан. - Возможно, дело в том, что она растет в отдаленном районе". К тому же увидеть цветок можно лишь в течение одного месяца - растение цветет только в сезон дождей.

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