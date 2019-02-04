​На максимальную мощность

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Фарид Юмашев

Ее официальный запуск в Кызыл­ординской области завершил осуществление крупнейшего инвестиционного проекта АО «КазТрансГаз» по наращиванию пропускных мощностей магистрального газопровода (МГ) от Бейнеу до Шымкента с 10 млрд до 15 млрд кубометров голубого топ­лива в год.

Необходимость увеличения мощности газопровода возникла после того, как успехом увенчались переговоры с китайскими партнерами о расширении поставок казахстанского газа в Китай. В октябре 2018 года АО «КазТрансГаз» и компания PetroChina International Company Limited договорились об увеличении его экспорта до 10 млрд кубометров в год.

Еще 5 млрд «кубов» газа, транс­портируемые по МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент, предназначены для южных регионов страны и полностью покрывают внутренние потребности в голубом топливе.

При этом, чтобы обеспечить наращивание объемов газового экспорта в КНР, Казахстану потребовалось построить сразу три высокотехнологичные компрессорные станции. Расположенная близ поселка Аксуат Казалинского района Кызылординской области компрессорная станция (КС) «Коркыт Ата» стала третьей, заработавшей в последние 2 месяца. Как и две другие, она построена за счет средств АО «КазТрансГаз» в рекордно сжатые сроки.

Ранее специально ко Дню Первого Президента также в Кызылординской области была введена в эксплуатацию КС «Арал». А в конце декабря АО «КазТрансГаз» запустил КС «Туркестан».

Таким образом, в рамках инвестиционного проекта вдоль газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент на территориях Туркестанской и Кызылординской областей сегодня действуют сразу три компрессорные станции: «Арал» – 518-й километр, «Коркыт Ата» – 725-й и «Туркестан» – 1 230-й километр газопровода, две из которых были сданы в конце прошлого года.

Стоит отметить, что оборудование, используемое на станциях, произведено крупными компаниями General Electric, Siemens, Cummins, ABB, Huawei и отвечает высоким международным стандартам по экологичности и безопасности.

Так, на всех КС внедрена система диспетчерского контроля SСADA. Благодаря специальной программе оператор диспетчерского центра может получать все необходимые данные о работе узлов и агрегатов станции в режиме реального времени. В случае каких-либо аномальных изменений в работе оборудования диспетчер может удаленно влиять на эти процессы, что повышает надежность всего магистрального газопровода.

По словам первого заместителя генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия» Мухатая Шанбатырова, проект по строительству КС «Коркыт Ата», как и других двух станций, уникален. Все работы по строительству были выполнены в самые короткие сроки, при этом габаритное оборудование из США сначала прибывало в аэропорт Шымкента, а затем доставлялось на стройплощадку на грузовых автомобилях.

Особое значение новых компрессорных станций объясняется и тем, что их строительство осуществлялось в рамках поручения Президента Нурсултана Назарбаева, который принял стратегическое решение о проведении газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, поставив цель обеспечить национальную энергетическую безопасность, дальнейшую газификацию страны, а также альтернативные экспортные маршруты для избытков топлива.

Благодаря огромным запасам природного газа Казахстан способен не только полностью удовлетворять свои внутренние потребности, но и экспортировать значительные объемы газового топлива на внешние рынки. Таким образом, крупнейший трубопроводный проект за историю независимого Казахстана МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент одновременно позволил решить сразу три важные задачи.

Во-первых, завершить создание единой системы транспортировки отечественного газа для потребителей внутри страны. Во-вторых, наладить стабильные поставки газа в южные регионы республики, ранее зависимые от импорта голубого топлива, обеспечив национальную энергетическую безопасность государства. И в-третьих, увеличить экспортные поставки отечественного газа на внешние рынки, в первую очередь в Китай.

Кроме того, единая газотранспорт­ная система будет задействована для запланированной газификации Астаны и северных регионов Казахстана. Магистральный газопровод «Сарыарка» протяженностью свыше 1 тыс. км будет подключен к МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент и пройдет по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана. Затем от столицы газ проведут в близлежащий Кокшетау и далее в Петропавловск. 

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