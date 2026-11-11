На Мальдивах сменился порядок въезда для туристов

Мальдивы изменили порядок оформления декларации путешественника (Traveller Declaration), теперь для оформления анкеты потребуется подтвердить почту одноразовым кодом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Теперь иностранные туристы не смогут оформить обязательную декларацию путешественника для посещения Мальдив без введения адреса электронной почты. На нее должен прийти одноразовый OTP-код, который потребуется ввести в систему. Только после этой процедуры туристы смогут продолжить заполнение анкеты.

Затем система сформирует QR-код, подтверждающий подачу декларации. Его нужно сохранить, чтобы предъявить по требованию сотрудников авиакомпании или пограничной службы.

Кроме того, в обновленной системе появилась возможность добавить других участников поездки.

Форма Traveller Declaration размещена в государственной системе IMUGA (Immigration Maldives Unified Gateway Application). Оформление документа бесплатное, подать декларацию необходимо в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы.