На Мальдивах сменился порядок въезда для туристов

В мире,Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Мальдивы изменили порядок оформления декларации путешественника (Traveller Declaration), теперь для оформления анкеты потребуется подтвердить почту одноразовым кодом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Теперь иностранные туристы не смогут оформить обязательную декларацию путешественника для посещения Мальдив без введения адреса электронной почты. На нее должен прийти одноразовый OTP-код, который потребуется ввести в систему. Только после этой процедуры туристы смогут продолжить заполнение анкеты.

Затем система сформирует QR-код, подтверждающий подачу декларации. Его нужно сохранить, чтобы предъявить по требованию сотрудников авиакомпании или пограничной службы.

Кроме того, в обновленной системе появилась возможность добавить других участников поездки.

Форма Traveller Declaration размещена в государственной системе IMUGA (Immigration Maldives Unified Gateway Application). Оформление документа бесплатное, подать декларацию необходимо в течение 96 часов до прибытия на Мальдивы.

#туризм #виза #Мальдивы

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