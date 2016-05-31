В нынешнем году Казахстан отмечает 25-летие Независимости. Все, что мы построили и продолжаем созидать, ориентировано в первую очередь на последующие поколения. Президент страны утвердил новую Государственную программу развития образования и науки на 2016–2019 годы. За это время предполагается охват детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным воспитанием сделать полным, до 80% увеличить долю ребятишек пяти-шести лет с высоким и средним уровнем умений и навыков, обнулить долю аварийных и трехсменных школ.

При этом доля школ, где применяются современные информационно-коммуникативные методы обучения, достигнет 90%. В госпрограмме предусмотрены специальные индикаторы, касающиеся развития у детского, подросткового и молодежного населения ценностей «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни. Так, доля обучающихся, охваченных спортивными занятиями, достигнет 29% к 2019 году. Доля школьников, охваченных детско-юношеским движением, в том числе «Жас ұлан», «Жас қыран», дойдет до 55%. Фактически можно будет говорить о возрождении детских общественных движений и организаций на новом витке развития страны.

Особое внимание в госпрограмме уделено детям с особыми образовательными потребностями. В этом плане характерно, что доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, достигнет 70%. В системе ТИПО доля учебных заведений, создавших равные условия и безбарьерные зоны, достигнет 40%, в вузах – 100% к 2019 году.

Таким образом госпрограмма придаст новый импульс развитию потенциала детского населения, обновлению учебных программ, улучшению инфраструктуры. Соответственно, тогда можно будет ждать высокие показатели в международных оценках успеваемости. Тем более что за последние 15 лет госрасходы на здравоохранение увеличились в 16 раз, с 54 млрд тенге в 2000-м до 864 млрд в 2015 году, на образование – в 16 раз, с 85 млрд до 1 365 млрд тенге, на науку – в 13 раз, с 4,7 млрд до 63 млрд тенге, технологические инновации в промышленности – с 32 млрд в 2004-м до 250 млрд тенге в 2014 году.

И еще один из самых актуальных для нас вопросов – это языковое развитие. Согласно госпрограмме развития и функционирования языков на 2011–2020 годы, предполагается, что к 2020 году доля казахстанцев, владеющих государственным и русским языком, составит 90%, английским – 25%. Всеми тремя языками к обозначенному сроку будут владеть 20% граждан.

Реализация проектов будет происходить в основном за счет детей и подростков. В связи с этим интересны результаты опроса-2015. Они показали, что казахским языком выше среднего уровня владеют 77% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. Аналогично русским языком владеют порядка 92% респондентов. Английский язык от среднего уровня и выше знают 23% молодых людей.

В Казахстане ежегодно выпускается более 200 тыс. школьников. 70% из них имеют хорошую успеваемость и овладели как минимум нижним средним и средним уровнем английского языка. Таким образом, за предстоящие пять лет из школ выйдет от 700 тыс. до 1 млн граждан, владеющих английским. Если сегодня этот язык от нижнего среднего и выше уровня знают 12% населения, или 2 млн человек, то к 2020 году значение увеличится на треть, достигнув 3 млн, или около 17%. Если добавить еще выпускников вузов и ТИПО (а это 175 тыс. в год, или 875 тыс. за пять лет), то число владеющих английским языком вырастет до 4 млн человек, что составит 20–22% населения. При этом среди молодежи владение английским достигнет 40–50%.

Говоря о детях, следует добавить, что за 25 лет независимости увеличилось количество семей, хотя многодетных среди них стало меньше. Так, число семей возросло с 3 824 тыс. в 1990 году до 4 022,3 тыс. в 2015-м.

При этом число семей, состоящих из семи человек и более, уменьшилось с 340 тыс. в 1990-м до 117,4 тыс. в 2015 году. А численность семей из трех человек увеличилась с 852 тыс. в 1990 году до 1 073,2 тыс. в 2015-м. Как видим, большее распространение получают малые и среднеразмерные семьи. А значит возникает больше возможностей для качественного индивидуального развития детей.

Важным результатом социального развития стало также сохранение детского здоровья и сокращение детской и младенческой смертности. Этому способствовали меры по улучшению инфраструктуры. За 25 лет в стране было сдано школ на 632 тыс. ученических мест, детских садов – на 135 тыс. мест, больниц – на 27 тыс. койко-мест и амбулаторно-поликлинических учреждений более чем на 80 тыс. посещений в сутки. В результате значительно сократилась материнская смертность – с 76 до 11 случаев на 100 тыс. живорожденных. Младенческая смертность также сокращена – с 27 до 9 случаев на 1 000 живорожденных. Смертность среди детей в возрасте до пяти лет снизилась с 53 до 14 на 1 000 живорождений.

За эти годы увеличилась и продолжительность жизни населения – с 67 лет в 1991-м до 72 лет в 2015 году. В итоге численность казахстанцев возросла почти на 1,5 млн человек. Одними из ведущих преимуществ при этом стали равные условия и практически полный охват детского населения образованием. Так, процент грамотных среди 15–24-летних мальчиков и юношей составляет 95,5%, среди девочек и девушек – 96%.

Сегодня к доступному среднему образованию мы относимся как к само собой разумеющемуся. Однако это наше огромное достижение. Достаточно сказать, что в мире для большей части детей образование остается пока целью, чем реальностью. На прошедшем 23–24 мая 2016 года I Гуманитарном саммите в Стамбуле были озвучены показатели ООН о том, что в мире 103 млн молодых людей не имеют базовых навыков грамотности и более 60% из них составляют женщины.

Выступая на IX Астанинском экономическом форуме, Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что только 3,5% мировых образовательных расходов приходится на развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Африки, хотя там проживает 45% детей всего мира…

Важно, что сегодня наши дети, их образование, умения и навыки становятся совершенно новой основой развития страны, а динамичное изменение социально-демографической среды – фактором успешности институциональных реформ.