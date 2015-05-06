На малой родине Героя Свежий выпуск 648 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

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Наша газета уже сообщала читателям о пополнении списка североказахстанцев, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза, еще одним именем. В преддверии майских праздников по инициативе начальника ДВД СКО генерал-майора полиции Берика Билялова на малой родине фронтовика установлен обелиск.

Значимость события подчеркивалась участием в церемонии заместителя акима области Айдарбека Сапарова, председателя совета ветеранов МВД республики Умурзака Болсамбекова, начальника департамента кадровой работы МВД Алтынгали Абдигалиева, председателя совета ветеранов ­УФСИН по Тюменской области Владимира Борецкого – на подиуме сверкали на солнце сплошь генеральские и полковничьи погоны.

Из Воронежской области приехали дети Филиппа Васильевича – Александр и Надежда. И конечно, собрались на территории местной начальной школы жители Березовки, напротив одетых в парадную форму полицейских выстроились ученики. Почетные места устроители отвели ветеранам войны и труда. Их осталось совсем немного, но тем важнее становится память о поколении, вынесшем на своих плечах тяжесть битвы с фашизмом. Чувствовалось, от всей души произносил школьник Назар Зуйков слова:

– Обещаем, что подвиги ветеранов войны и тружеников тыла мы будем помнить всегда.

Вот оно – с чего начинается Родина... С ясного неба, с готовых зазеленеть рощ вокруг, соприкосновения с плечом одноклассника, хороших книг и фильмов, рассказов старших о делах минувших. И уж точно, такого дня, когда небольшое, всего на полтысячи жителей, село из точки на карте стало для мальчишки родиной Героя, многим теперь известного. Пусть теперь в Березовке другие дома, другие улицы – дорогого стоит сознание, что по этой земле ходил обыкновенный паренек Филипп Чижиков. Человек, в грозную годину испытаний смело шагнувший в самое пекло битвы с фашизмом, редкой отваги воин: звание Героя Советского Союза сержант Чижиков получил за форсирование Днепра. Во главе отделения первым ступил на правый берег, превращенный гитлеровцами в неприступную твердыню, стойко удерживал плацдарм. И выжил, что выпало мало кому из первых. Не случайно форсирование широкой и полноводной реки историки относят к числу самых трудных и кровопролитных страниц войны.

Демобилизовавшись, работу в органах внутренних дел он начал в Северо-Казахстанской области, затем получил назначение в Россию.

Айдарбек Сапаров и Александр Чижиков слаженным движением открыли памятник. Грянул троекратный салют, взмыли в небо белые голуби. После минуты молчания к постаменту легли цветы – море цветов. А затем гости, официальные лица и березовцы посадили сосновую аллею. И надо было видеть, с каким тщанием помогала в посадке брату дочь Чижикова – Надежда: деревья стоят долго, век зеленеть им, посаженным казахстанцами и россиянами в знак общего прошлого и будущего.

– Чудо, как тепло нас встретили. Отдельный поклон, – не скрывая волнения, говорила Надежда, – Берику Билялову за исполнение моей давней мечты побывать на родине отца. Папа всегда помнил село своего детства, даже в последние дни говорил о нем.

Теперь подполковник внутренней службы Филипп Чижиков всегда будет глядеть с обелиска на свою Березовку.