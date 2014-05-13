Как сообщила пресс-служба КФБ, члены сборной страны выступят в Хабаровске на турнире памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, в Ташкенте – на мемориале Сиднея Джаксона, а также – в Шкодере (Албания) и Галле (Германия). Руководить в этих поездках нашими спортивными делегациями будут главный тренер сборной РК Мырзагали Айтжанов, тренеры Нургали Сафиуллин и Александр Стрельников.

Лицензии получены

В столице Таиланда прошел лицензионный чемпионат Азии по видам борьбы среди кадетов. Финалисты этих соревнований (чемпионы и серебряные призеры) получали путевки на II летние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в августе в китайском городе Нанкине.

В греко-римской борьбе (весовая категория до 69 кг) первое место и золотую медаль в Бангкоке выиграл казахстанец Евгений Поливадов, вместе с ним лицензию получил и выступавший в весе до 58 кг Раимбек Курманали. В вольном стиле на Юношеской Олимпиаде нашу страну будут представлять Мухамбет Куатбек (54 кг), Лаура Альмагамбетова (46 кг) и Мерей Дуйсенова (60 кг).

Без завалов не обошлось

После трех стартовых этапов многодневной велогонки «Джиро д’Италия», впервые проведенных в Северной Ирландии, участники соревнований перелетели на родину этого гранд-тура – в Италию, и вчера соревновались уже на родных дорогах.

Перед передислокацией спортсмены «откатали» командную гонку на время и разыграли призы на двух спринтерских этапах. Дождливая погода спутала карты многим командам, в завал попали несколько представителей «Астаны», индивидуальным падением на одном из виражей «отметился» и казахстанец Андрей Зейц. К счастью, это не выбило из седла гонщиков казахстанской команды, и они готовы к продолжению борьбы.

Второй и третий этапы выиграл немец Марсель Киттель (Team Giant-Shimano). В генеральной классификации после отрезка в Северной Ирландии лидировал Майкл Мэтьюз (Австралия, Orica Greenedge). Микеле Скарпони, Борут Божич и Валерио Альоли из «Астаны» располагались на 32, 33 и 34-м местах.

Легкой воды!

Финиширует мужской чемпионат России по водному поло. В первом матче за золотые медали ватерполисты волгоградского «Спартака» дома нанес­ли поражение казанскому «Синтезу» – 9:7, а московские динамовцы вышли вперед в соперничестве за «бронзу» с алматинской «Астаной» – 6:3.

Повторный поединок в российской столице наша дружина проведет сегодня. Регламент финальных игр такой же, как и полуфинальных: спор за медали идет до двух побед одной из команд.

«Золото» Максима Ракова

На международном турнире Большого шлема по дзюдо, состоявшемся в столице Азербайджана, золотую медаль в весовой категории до 100 кг завоевал экс-чемпион мира Максим Раков.

На пути к высшей ступеньке бакинского пьедестала почета карагандинец нанес поражения Александру Мсхаладзе (Грузия), молдаванину Ивану Ремаренко, теперь выступающему за Объединенные Арабские Эмираты, азербайджанцу Эльхану Мамадову и в финале – Рамзиддину Саидову из Узбекистана. Пятые места в категории до 66 кг заняли наши Жансай Смагулов и Елдос Жумаканов.

А на татами в чешском Теплице в ходе розыгрыша Кубка Европы среди юниоров в казахстанской команде отличились Акмарал Наутбек (40 кг, золотая медаль) и Айда Карчаева (48 кг, бронзовая награда).

Юрий МАКАРОВ