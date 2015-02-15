На Медеу финишировал этап чемпионата мира по спидвею

В Алматы на высокогорном катке "Медеу" завершился третий этап 50-го, юбилейного финала личного чемпионата мира по спидвею (мотогонкам на льду), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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"Победу во второй день алматинского этапа праздновал двукратный и действующий чемпион мира россиянин Даниил Иванов, который одержал победу во всех пяти заездах и набрал максимальное количество очков – 15. Второе место занял еще один представитель России и победитель первого дня – Дмитрий Колтаков. Бронзовым призером стал также представитель России Дмитрий Хомицевич", – пишется в материале.
В информации указывается, что представитель Казахстана Владимир Чеблоков в трех первых заездах финишировал четвертым. А затем он смог набрать свое второе очко на чемпионате мира. После падения шведа Никласа Свенссона казахстанец заехал на финиш третьим. В заключительном старте он вновь стал четвертым и в итоге в полуфинал пробиться не смог. Также на лед "Медеу" вышли и два других казахстанца Павел Некрасов и Денис Слепухин, которые были запасными.
В первый день третьего этапа лучшим стал Дмитрий Колтаков,
опередивший Франца Цорна и Дмитрия Хомицевича. Финал личного чемпионата мира по спидвею 2015 года проходит в пять этапов. Первые два состоялись в России - в Красноярске и Тольятти. После этапа в Алматы чемпионат мира переместится в голландский Ассен, а завершится он 14-15 марта в Германии.