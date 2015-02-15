На Медеу проходит второй день чемпионата мира по спидвею

В Алматы проходит третий этап финала личного чемпионата мира по спидвею (мотогонкам на льду), сообщает Kazpravda.kz. Сегодня, 15 февраля, во второй соревновательный день, зрители увидят 22 заезда.
Триумфатором же первого дня чемпионата мира стал россиянин Дмитрий Колтаков. На втором месте разместился гонщик из Австрии Франц Цорн. Замкнул тройку призеров еще один россиянин – Дмитрий Хомицевич.
В соревнованиях принимают участие 16 "ледовых гладиаторов"
из семи стран: Швеции, Австрии, Германии, России, Чехии, Финляндии и Казахстана. Среди участников – широко известные в мире ледового спидвея гонщики – Антонин Клатовски (Чехия), Штефан Плетшахер (Германия), Стефан Свенссон (Швеция), россияне Даниил Иванов и Игорь Кононов.
Казахстан представляет опытнейший мотоциклист Владимир Чеблаков из Рудного. В числе двух запасных на этом чемпионате будут казахстанцы Павел Некрасов из Костаная и Денис Слепухин из Рудного.