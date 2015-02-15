На Медеу проходит второй день чемпионата мира по спидвею

Спорт
1414
Батырбек Агимбетов
В Алматы проходит третий этап финала личного чемпионата мира по спидвею (мотогонкам на льду), сообщает Kazpravda.kz.  Сегодня, 15 февраля, во второй соревновательный день, зрители увидят 22 заезда. 

Триумфатором же первого дня чемпионата мира стал россиянин Дмитрий Колтаков. На втором месте разместился гонщик из Австрии Франц Цорн. Замкнул тройку призеров еще один россиянин – Дмитрий Хомицевич.

В соревнованиях принимают участие 16 "ледовых гладиаторов" из семи стран: Швеции, Австрии, Германии, России, Чехии, Финляндии и Казахстана. Среди участников – широко известные в мире ледового спидвея гонщики – Антонин Клатовски (Чехия), Штефан Плетшахер (Германия), Стефан Свенссон (Швеция), россияне Даниил Иванов и Игорь Кононов.

Казахстан представляет опытнейший мотоциклист Владимир Чеб­лаков из Рудного. В числе двух запасных на этом чемпионате будут казахстанцы Павел Некрасов из Костаная и Денис Слепухин из Рудного.

Популярное

Все
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Образцовый порядок навели в своем городе жители Мамлютки
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Закон принят: жилье станет доступнее!
Скляр побеседовал с вице-президентом Hyundai Motor Group
Пострадавшие от наводнения жители Петропавловска обживают новый микрорайон «Бiрлiк»
Неопознанные объекты в ночном небе Алматы обсуждает Казнет
В акимате определились с названием для нового района Астаны
Поэт от науки
В Атырау экоэкспертами становятся... фламинго
Снимают не сглаз, а ответственность
Казахстан – Республика Корея: друзья и стратегические партнеры
Привлекаем все больше гостей
Работать на опережение
Каждый раз они спасают чьи-то жизни
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
В Петропавловске мать с тремя детьми получила ключи от нового дома
На премьер-министра Дании напали в Копенгагене
Интерес инвесторов к разведке металлов растет
Читать книги, учить стихи, ходить в кино…
Германия ввела контроль на границе на время чемпионата Европы по футболу
Укреплять инклюзивность на госслужбе
Онкологические организации получили свыше 30 млрд тенге необоснованной прибыли – Минздрав
«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО
Roland Garros: Швёнтек – самая молодая четырехкратная чемпионка турнира
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Казахстан выиграл медальный зачет ЧА по велоспорту на шоссе
Федоров стал бронзовым призером ЧА по велоспорту на шоссе
Победителей чемпионата по гандболу среди женских команд опр…
В Минтуризма озвучили список спортсменов, завоевавших путев…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]