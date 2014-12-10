На «медведей» – без испуга Свежий выпуск 619 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Европейский вояж «барсов» в рамках КХЛ стартовал с хорватского Загреба. После серии поражений длиной в 8 матчей представителям казахстанского клуба необходимо было во что бы то ни стало доказать свою состоятельность. И нынче им это сделать удалось, хотя и не без труда.

Первый период прошел с преимуществом наших хоккеис­тов. На дубль разыгравшегося Найджела Доуса (вначале он грамотно разобрался с защитниками на пятачке, а потом реализовал численное большинство) балканцы ответили голом Эдвина Хедберга. А вот вторая двадцатиминутка была уже более равной – она больше запомнилась стычкой игроков, не засчитанным голом в ворота хозяев и розыгрышем большинства, когда счет благодаря действиям Паскаля Пеллетье сравнялся.

Но самым запоминающимся стал заключительный период, вернее последние его 4 минуты. После того как «медведи» не использовали шанс вырваться вперед (нападающий хорватов Мартен Сен-Пьер не смог реализовать буллит, назначенный в наши ворота, где стоял игрок сборной Казахстана Алексей Иванов), очень красивую шайбу на 56-й минуте вновь забил Найджел Доус, таким образом оформивший в этот день хет-трик.

Казалось, победа уже была в руках, но за 3 минуты до финального свистка загребцы вновь сравняли счет. В этот момент подумалось, что нас ждет очередной овертайм, а может, даже и буллитная серия... Но тут инициативу на себя взял капитан «Барыса» Брендон Боченски.

На 58-й минуте он вывел команду вперед, а за 8 секунд до конца основного времени забил еще одну шайбу, использовав ошибку хозяев, которые к тому времени сняли вратаря и надеялись на очередное спасение. Итог – победа «Барыса» со счетом 5:3.

Порадовала викторией в этот день и карагандинская «Сарыарка». В очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ «беркуты» играли в Кондопоге против местного клуба «СКА-Карелия» и одержали победу со счетом 4:1. При этом казахстанцы вполне могли разгромить противника и всухую, но на 52-й минуте матча в наши ворота был назначен буллит, который «армейцы» и реализовали.



