На месте крушения малайзийского самолета нашли еще 27 тел

Ранее были найдены тела 196 человек, их погрузили в поезд на станции города Торез и приготовили к транспортировке в Донецк. По словам Гройсмана, в поезд, который не может отправиться, загружено 192 тела погибших и 8 фрагментов. В настоящий момент решается вопрос о разрешении отправления поезда, передает Росбалт.

Между тем в главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области заявили, что поисковые работы осложнены присутствием вооруженных боевиков, которые препятствуют работе подразделений ведомства.

Boeing-777 компании Malaysia Airlines перестал выходить на связь с Киевом и Ростовом 17 июля. Впоследствии его обнаружили горящим на земле в районе поселка Грабово Шахтерского района (Донецкая область Украины). Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, а те заявили, что не располагают средствами, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.