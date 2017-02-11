На межправительственной встрече по Байконуру Крымбек Кушербаев поднял ряд вопросов

Во время встречи в Москве первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина по комплексу "Байконур" принял участие аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.
"Крымбек Кушербаев поднял ряд актуальных для региона вопросов, в том числе касательно обеспечения занятости населения города Байконура и подготовки комплекса к приему участников и гостей международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", – отмечается в сообщении.
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Премьер-министра Казахстана, Мамин и Рогозин обсуждали вопрос создания Совместного Комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта "Байтерек" на 2016–2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.
Очередное заседание межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" пройдет в апреле в Кызылорде.