Результат, вполне вписывающийся в понятийный ряд о силе нашей сборной, не выбивающийся из исторической статистики участия земляков в подобных предыдущих стартах. Да, было у нас однажды второе место, а еще дважды – пятое. В 2009 году казахстанцы заняли третье мес­то, и вот теперь – четвертое. Все – на минимальном уровне погрешности, что, несомненно, говорит о традиционно высоком уровне подготовки наших атлетов, гарантированном для них достойном месте в азиатской табели о рангах.

На сайтах любых крупных сос­тязаний всегда присутствует раздел Multi-medalists, где пуб­ликуются имена спортсменов, выигравших в ходе проходящих соревнований более одной медали. Нынешние списки лидеров в индивидуальном зачете уверенно занимают туркменские палуаны, один из которых выиграл 6 (!) золотых наград в различных видах борьбы – на поясах (свободный и классический стили), в туркменской борьбе… У нас таких мультимедалистов тоже немало, но к рекордам хозяев состязаний им приблизиться, конечно, не удалось. Пловец Адил Каскабай завоевал в Ашхабаде 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, велосипедист-трековик Павел Воржев выиграл 2 «золота» и 1 «серебро», легкоатлетка Ольга Рыпакова на высшую ступеньку пьедестала почета поднялась 2 раза…

На туркменских соревнованиях фанатично переживать за свою команду не стали ни фавориты азиатского спорта, ни его середняки, понимая, что игры в закрытых помещениях – это еще не главный смотр континентального мастерства. Наверное, так же к показанным результатам нужно относиться и нам. Просто надо еще раз внимательно проанализировать итоги тех или иных команд по видам спорта и главное внимание обратить на выступ­ления молодых перспективных спортсменов, поискать среди них возможных победителей и призеров будущих Олимпийских игр. Вот так же не на самых крутых в регионе соревнованиях – III Восточно-Азиатских играх в японской Осаке, проходивших в мае 2001 года, впервые громко заявил о себе, став чемпионом, молоденький карагандинский боксер, по сути, дебютант нашей сборной Геннадий Головкин. Пройдет еще три года, и он будет провозглашен серебряным призером Олимпийских игр в Афинах, а затем и вовсе станет знаменитым GGG – чемпио­ном мира среди профессионалов в различных версиях.

Нам остается лишь напомнить итоговую медальную таблицу завершившихся игр. Вот как выглядит десятка сильнейших команд:

МСтранаЗСБВ

1. Туркменистан897086245

2. Китай42322397

3. Иран362359118

4. Казахстан28284096

5. Узбекистан243374131

6. Таиланд21202970

7. Южная Корея15111541

8. Кыргызстан13203770

9. Вьетнам1381940

10. Гонконг10111435…

По ходу соревнований казахстанским атлетам удалось опередить еще и такие спортивные державы, как Япония, Индия, Австралия, Филиппины, Индонезия… Всего медали в Ашхабаде выиграли представители 36 стран.