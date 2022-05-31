На минувшей неделе определились победители Лиги чемпионов и Лиги конференций УЕФА

«Реал» и «Рома» победили!

Вот и стали известны все обладатели футбольных кубков Старого Света. Напомним, что вначале «Айнтрахт» из Германии обыграл шотландский «Рейнд­жерс» в финале Лиги Европы (об этом мы уже сообщали), а на прошедшей неделе вначале итальянская «Рома» в финале Лиги конференций обыграла нидерландский «Фейеноорд», а затем в Лиге чемпионов испанский «Реал» оказался сильнее английского «Ливерпуля».

Начнем с «Ромы», которая, кстати, стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021⁄2022 был первым в розыгрыше данного турнира. Финал проходил в столице Албании Тиране на стадио­не «Арена Комбетаре», а соперником римлян стал знаменитый нидерландский «Фейеноорд».

Единственный и победный гол был забит на 32-й минуте, когда отличился полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло. В тот момент защитник римлян Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, австрийский защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу нидерландского голкипера Юстина Бейло.

Победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом для «Ромы» с далекого 1961 года. Тогда «джалоросси» выиграли Кубок ярмарок. Кроме того, до победы в ЛК последним трофеем римлян значился Кубок Италии, который был выигран в сезоне-2007⁄2008. Примечательно и то, что «Рома» стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009⁄2010, миланский «Интер» победил в Лиге чемпио­нов. Отметим, что и с «Ромой», и с «Интером» побеждал португальский специалист Жозе Моу­ринью, о котором мы, конечно же, расскажем отдельно.

Итак, Моуринью теперь стал первым тренером, который по­беждал во всех трех ныне сущест­вующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе дважды побеждал в Лиге чемпионов – с португальским «Порту» (сезон-2003⁄2004) и «Интером» (сезон-2009⁄2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в английском «Манчестер Юнайтед» (сезон-2016⁄2017). А вместе с «Порту» Моуринью в сезоне-2002⁄2003 выигрывал и Кубок УЕФА, который со временем претерпел изменения и стал Лигой конференций. Также Моуринью – первый тренер, выигравший еврокубки с четырьмя разными командами.

Что касается самой «Ромы», то она стала первым клубом Лиги конференций, которому удалось отличиться во всех сыгранных матчах. Подопечные Жозе Моуринью провели 15 матчей в минувшем еврокубковом сезоне.

А теперь обратимся к главному матчу сезона – финалу Лиги чемпионов, который хоть и не получился богатым на голы, но держал в напряжении до конца, тем более что и «Реал», и «Ливерпуль» выставили на поле почти идеальные составы.

Начало матча задержалось из-за того, что автобус с англичанами попал в пробку. Зато сама игра захватила с первых же минут. «Ливерпуль» ожидаемо начал с прессинга соперника, а «Реал» большие силы отправил на сдерживание атак, особенно опасаясь быстрых прорывов англичан. К перерыву преимущест­во «Ливерпуля» по основным статистическим показателям было довольно значительным, он нанес 10 ударов по воротам соперника, причем 5 из них в створ, в то время как «Реал» отметился всего лишь одной атакой.

Второй тайм «Реал» провел гораздо лучше, а самое главное – забил гол на 59-й минуте усилиями 21-летнего бразильца Винисиуса Джуниора. После пропущенного мяча «Ливерпуль» еще активнее пошел вперед, но ему откровенно либо не везло, либо просто великолепно играл голкипер испанцев и сборной Бельгии Тибо Куртуа, который отразил все попытки англичан, став несомненным героем противостояния.

Кстати, «Реал» на 45-й минуте забил еще один гол усилиями француза Карима Бензема, но его взятие ворот отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Испанский клуб 14-й раз в истории выиграл главный еврокубковый турнир, обновив собственный рекорд.

А теперь подведем некоторые итоги турнира. Лучшим бомбардиром стал все тот же Карим Бензема, который забил 15 голов в 11 матчах. Он же стал лучшим по системе «гол + пас», к 15 голам добавив и две точные передачи.

Лучшим ассистентом Лиги чемпионов стал Бруну Фернандеш из английcкого «Манчестер Юнайтед», отдавший 6 голевых передач в 7 матчах. Лучшим вратарем стал Эдуард Менди из английского «Челси», сыгравший 5 матчей на ноль из 9 сыгранных. У Тибо Куртуа тоже 5 «сухих» поединков, однако в процентном соотношении его все же обошел Менди.

И вновь о «Реале». Победитель чемпионата Испании и Лиги чемпионов 10 августа в столице Финляндии Хельсинки проведет матч за Суперкубок УЕФА против немецкого «Айнтрахта», который, напомним, выиграл Лигу Европы. Мало кто сомневается, что «Королевский клуб» возьмет еще один ценный трофей в этом году.